Vitakraft: ‘Ook in petfood wordt vraag naar gezond en verantwoord groter’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Diervoeding, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Vitakraft

EERBEEK - Voor je beestje wil je altijd het beste toch? Daar zorgt Vitakraft voor. De leverancier is uitgeroepen tot Gouden Partner op het criterium Omzetprestatie. Sjoerd Duis, trade marketeer, vindt het belangrijk om de samenwerking écht op te zoeken. “Alle promoties die wij doen worden geanalyseerd en waar nodig aangepast om een optimale promotie-inzet bij onze klanten te realiseren.”

Waarom zijn jullie tot Gouden Partner gekozen, denk je?

“Wij hebben enorme groeicijfers laten zien en zijn harder gegroeid dan de markt. Om een voorbeeld te geven: daar waar de markt in 2021 vs. 2020 met 6,5 procent in omzet groeide, groeide Vitakraft met 25 procent. Hiermee zijn wij een van de snelstgroeiende petfoodmerken binnen Food Nederland. Deze groei zet in 2022 weer door. Iets waar wij enorm trots op zijn.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met de handelspartners verbeterd?

“Wij hebben met onze afnemers bepaald welke behoeften er binnen onze samenwerking zijn. Waar wordt op gestuurd, waarbij kunnen wij ondersteunen en wat vindt de klant belangrijk? Door helderheid te verschaffen, is er veel meer focus aangebracht in onze samenwerking. Wij ondersteunen daarnaast veelvuldig met onze (markt)data-analyses en merken dat dit enorm wordt gewaardeerd.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Een belangrijk aandeel in onze totale afzet is ‘snacks’. Daar richten wij ons op met promoties. Snacks hebben een hoog impulsgehalte: zien = kopen. Om goed zichtbaar te zijn, investeren wij veel in schap-, folder- en displaypromoties. Dit doen wij enerzijds om nieuwe gebruikers te verleiden om onze producten te kopen, maar ook om bestaande gebruikers méér te laten kopen. Daarnaast is (online) sampling enorm effectief. Wij laten consumenten onze producten graag gratis uitproberen. De acceptatie van onze producten onder huisdieren is ontzettend hoog. Wanneer het huisdier het product eenmaal heeft gegeten, is de herhalingsaankoop bijna gegarandeerd. Na een samplingactie groeien de verkopen dan ook daadwerkelijk op een hoger niveau door. Promoties die wij doen worden geanalyseerd en waar nodig aangepast om een optimale promotie-inzet te realiseren.”

Waar leggen jullie de focus op in de komende twee jaar?

“De trend van gezond, verantwoord, natuurlijk, vegetarisch en veganistisch die wij in de humane wereld zien, zet door richting de huisdierenbranche. Wij gaan nieuwe natuurlijke en vegetarische honden- en kattensnacks introduceren. Binnenkort liggen deze producten bij de eerste retailers. Een ander segment waarop wij ons focussen is het segment natvoeding voor katten. Wij zijn groeiende met onze lijn Vitakraft Poésie®. Deze lijn heeft inmiddels distributie bij een aantal retailers, maar het is onze ambitie dat nog veel meer kattenbaasjes onze Poésie® weten te vinden.”

“De producten van Vitakraft zorgen voor een belangrijke bijdrage in de omzet. Het merk is goed herkenbaar voor de klant.”

Wouter van Kooij

unit manager food Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.