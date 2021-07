Warsteiner: ‘Retailpartners dagen ons uit om te investeren en innoveren’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bier, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Warsteiner

NIJMEGEN - In de categorie bier is Warsteiner in de prijzen gevallen. De brouwer wint de Gouden Partner award op het criterium rendementsbijdrage. Marc Schulten, directeur & sales manager retail bij Warsteiner, reageert op de winst.

Wat is je eerste reactie op deze overwinning?

“Dat is goed nieuws en een teken dat we op de goede weg zijn. Onze retailpartners hebben ons enkele jaren geleden uitgedaagd te gaan investeren en innoveren in ons merk en in onze producten. Wij hebben deze handschoen, met een nieuw Warsteiner Benelux Retail en Marketing team, opgepakt. Met de financiële en morele ondersteuning van ons moederbedrijf heeft dit zeer goed uitgepakt.”



Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Door de introductie van ons nieuwe Gouden pilsener krat hebben wij optisch en prijstechnisch weer aansluiting gevonden bij de Premium A-merken in het bierschap. Ook de smaak van onze Pilsener, Radler en Warsteiner Alkoholfrei wordt hogelijk gewaardeerd. Dit alles zorgt voor een steeds betere attitude ten opzichte van het Warsteiner merk. Deze houding wordt bovendien consequent beïnvloed door onze ‘Serious about beer’campagne die twee jaar geleden op televisie en social media is gestart. Een nieuwe ‘look&feel’ en smaakwaardering zijn echter niet voldoende om structureel in het assortiment van de retailers te blijven. ‘Rotatie’ en ‘verwaarding’ van sku’s zijn sleutelwoorden in de onderhandelingen en bepalen grotendeels de levensduur op het schap van de producten.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“De hoogtepunten van de laatste twee jaren zijn de introductie van ons nieuwe Gouden pilsener krat, de uitbreiding van onze Alkoholfrei portfolio met Warsteiner Alkoholfrei in 33 cl blikken en natuurlijk de uitrol van onze Serious About Beer-campagne. Ook is de relatie met retailers sterk verbeterd door kwalitatieve personele uitbreiding in onze organisatie.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Warsteiner Benelux heeft, aan de hand van een vijf-jarenplan, zich ten doel gesteld substantieel te groeien in volume en marktaandeel in de Nederlandse biermarkt. Dat gaan we doen door een consistent en evenwichtige aanpak op het gebied van promoties, prijs, distributie en assortiment. Wij dagen de consument uit om onze zeer kwalitatieve Duitse bieren te proeven en te omarmen en streven naar echte partnerships met de retailers. We zullen ons als Duitse brouwer bovendien (moeten) houden aan het Preventie-akkoord. Een akkoord dat wij zien als ‘normalisatie vehicle’ voor een op hol geslagen categorie voor wat betreft promoties. Een akkoord dat zowel retailers als Warsteiner gaat helpen aan een (nog) betere marge om de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen.”

Perry van Leusden

Kw-manager bij Coop Campschroer in Delft over Warsteiner:

“Warsteiner heeft een jaar geleden de krat een nieuw design gegeven met een meer gouden kleur. De omzetcijfers zijn sindsdien omhoog gegaan. De fabrikant heeft nu ook meer aandacht voor promotiemateriaal. De producten slaan goed aan bij de consument.”

Bron: Levensmiddelenkrant