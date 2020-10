‘Zwanenberg speelt optimaal en accuraat in op de veranderende behoeftes’

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Vleeswaren, Criterium: Succes van introducties, Winnaar: Zwanenberg Food Group

GOUDEN PARTNER AWARDS | ALMELO - Volgens marketing manager Jo-Anne van der Laan is de winst op het criterium Succes van introducties van Zwanenberg in de categorie Vleeswaren een gevolg van de goed afgestemde campagnes. De retailers worden voorzien van acties en promoties, in overleg tussen de hoofdkantoren van de formules en Zwanenberg. En de consument wordt geprikkeld met campagnes op televisie, online en in print. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat Zwanenberg een Gouden Partner in de wacht sleept.

Een Gouden Partner award, hoe voelt dat?

“Wij zijn ontzettend blij en zeer vereerd met deze award. Het onderschrijft dat wij op de goede weg zitten met betrekking tot ons innovatie- en communicatiebeleid binnen heel Zwanenberg. Daarnaast laat het zien dat onze innovaties ook succesvol door de retailers worden verkocht aan de consument.”

Waarom zijn inkopers en category managers zo te spreken over de samenwerking met Zwanenberg?

“Ik denk omdat wij willen investeren in waardevolle klantrelaties, waarbij samenwerking, toekomstgericht denken en handelen centraal staan. Op deze manier kunnen wij samen met de retailer optimaal en accuraat inspelen op de veranderende behoeftes in de markt. Innovatie, ontwikkeling en communicatie zijn hierbij onze drijvende krachten.”

Wat waren mooie momenten van de afgelopen twee jaar?

“Wij hebben een vernieuwend vega(n) concept ontwikkeld en succesvol op de markt gebracht. Samen met de retailers. Deze introductie hebben we landelijk ondersteund door middel van een mooie televisie- en onlinecampagne. Dit was voor ons het grootste hoogtepunt. Daarnaast zijn wij zeer succesvol met onze (smeer)leverworsten en patés als snack of voor bij de borrel. Dit kunnen wij uiteraard niet zonder continue doorontwikkeling op product en communicatie, maar ook de steun en de goede samenwerking met onze retailers is zeer belangrijk.”

Waarom zijn jullie op het criterium Succes van introducties het meest succesvol?

“Wij laten categorieën groeien vanuit een actief innovatief beleid. Dit doen wij met een krachtig innovatieteam van marketeers, productontwikkelaars, trade marketeers en een topchefkok. Ten slotte investeren we ook fors in onze communicatie richting de consument.”

Hoe is de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Wij hebben ons verkoopteam opnieuw ingericht, waarbij de afnemer nog meer centraal is komen te staan. Tevens hebben wij onze activiteiten op maat ontwikkeld en zullen dit ook in de toekomst blijven voortzetten.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeprofiteren van jullie succes?

“Zij kunnen altijd onze succesvolle introducties opnemen. Daarnaast spreken wij meerdere keren per jaar landelijke acties en promoties af met het hoofdkantoor van de betreffende formule, ook hier kunnen zij op meeliften. En zoals eerder genoemd richten wij onszelf tot de consument middels tv-campagnes, onlinecampagnes en printcampagnes.”

Ruben Nieuwenhuijs

Category manager bij Coop over Zwanenberg:

Zwanenberg Food Group is een gedegen samenwerkingspartner, vindt Ruben Nieuwenhuijs, category manager ontbijt, lunch en gezondheid bij Coop: “Zwanenberg maakt een goede analyse van de ontwikkelingen en koppelt die aan de markt. Er wordt bij het bedrijf grondig nagedacht over welke concepten ze willen introduceren, in plaats van zo snel en zo veel mogelijk op de markt te willen brengen. Ook maken ze ons inzichtelijk waar nog kansen liggen en hoe we die kunnen invullen, waarbij ze verder kijken dan alleen hun eigen producten.”

