‘Wij willen door middel van innovatie de eiwittransitie versnellen’

Schouten pioniert erop los in de wereld van plant-based

GIESSEN - Schouten is als private-labelproducent binnen de categorie vleesvervangers continu bezig met vernieuwing en innovatie. Productontwikkeling staat daarom ook hoog op de agenda bij de fabrikant. “We willen relevant blijven voor onze klanten en werken om die reden nauw samen om de categorie te laten groeien”, vertelt Mark van Noorloos, marketing manager bij Schouten.

Het assortiment van Schouten gaat verder dan de basisvleesvervangers als gehakt, burgers en schnitzels. Klanten in zowel binnen-als buitenland hebben een ruime keuze uit producten die passen bij de huidige trends en ontwikkelingen. Dit wordt veelal onder private label op de markt gebracht, ondanks het merk GoodBite van Schouten. “We hebben dit merk nog wel in de schappen liggen van een aantal Nederlandse retailers, maar gebruiken het vooral als innovatieplatform. Jarenlang werd GoodBite zeer succesvol verkocht bij C1000 en daarna Jumbo, maar de laatste jaren is er veel concurrentie vanuit het buitenland. En bedrijven die vlees als corebusiness hebben, zien ook kansen in de niet-vleesindustrie. We hebben de strategische keuze gemaakt om te focussen op private label, innovatie en productontwikkeling en om op dat vlak waarde toe te voegen voor klanten”, zegt Van Noorloos. Het monitoren van data en trends is een manier waarop Schouten haar retailerpartners inzicht verschaft in wat wel en niet werkt. “Wereldwijd pionieren we wat we kunnen doen op het gebied van innovatie en we blijven onszelf continu verbeteren.”

Mainstream

Een van de trends waar het bedrijf op inspeelt is gemak. Hoe makkelijker het wordt om geen of minder vlees te eten, hoe beter. Dat is de visie van Schouten. In het assortiment zijn dan ook producten te vinden die de consument alleen even hoeft te roerbakken, zoals tempéblokjes ketjap. “Tempé is een product dat je echt op smaak moet brengen en als je niet weet hoe, dan wordt het lastig. We hebben het makkelijker gemaakt door het al te snijden en te marineren. En we zien nu ook dat dit een succes is in de markt”, legt de marketing manager uit.

Datzelfde geldt voor tofu. Schouten ziet dat tofu en tempé producten zijn die vroeger met name werden gegeten door de fanatieke vegetariërs, maar dat nu grote bedrijven recepten delen waarin dit wordt verwerkt. “Het is echt mainstream geworden”, stelt Van Noorloos. “Dat is ook te zien aan onze kopersgroep. Daar waar zeven jaar geleden voornamelijk vrouwen uit de Randstad interesse hadden in vleesvervangers, is dat nu meer verspreid. Mannen vinden het ook normaal om een dagje geen vlees te eten. Dat is echt een ontwikkeling die begonnen is in de Randstad en langzaam naar het platteland is uitgerold.” Om de kopersgroep te vergroten raadt Schouten aan om consumenten de producten te laten proeven en hen te inspireren om plant-based producten in te passen in hun bestaande eetpatroon.

Kansen

Schouten is voornamelijk bekend van haar koelverse vleesvervangers, maar ziet dat in andere categorieën ook nog veel stappen gemaakt kunnen worden om het plant-based assortiment in de supermarkt te laten groeien. Voor het diner zijn veel producten die de maaltijd compleet maken, maar volgens Van Noorloos ontbreekt dat nog in de categorieën kant-en-klaarmaaltijden, smeersalades en snacks. Daar kunnen plantaardige producten in worden geïntegreerd”, zegt Van Noorloos.

Schouten heeft ook onlangs een vegan tonijn op de markt gebracht, aangezien visvervangers nog minimaal zijn in de markt.“Tonijn heeft een specifieke structuur die moeilijk is na te bootsen. Wij hebben een manier gevonden waarop we toch heel dicht bij de beleving van tonijn komen. Deze productgroep zal zeker nog groeien, maar naar verwachting niet zo hard als de vleesvervangers.” De tonijn van Schouten is ook een uitstekend voorbeeld van een plantaardig product dat verwerkt kan worden in een andere toepassing. “We hebben een klant die onze tonijn gaat afnemen voor de productie van een salade. Op deze manier kunnen we met onze producten ook in andere categorieën impact maken. Er zijn zoveel producenten die vlees of vis gebruiken, waardoor er tal van potentiële afnemers zijn voor onze plant-based producten”, zegt Van Noorloos.

Mondiale bijdrage

De kansen die Schouten in de markt ziet, bieden veel mogelijkheden. Voor de lange termijn hoopt het bedrijf om nog meer impact te maken door langdurige samenwerkingen aan te gaan en gezien te worden als een innovatieve partner. “We moeten de categorie plantaardig meer bekendheid geven en een mondiale bijdrage leveren aan de verschuiving in de eiwitconsumptie van dierlijk naar plantaardig”, concludeert Van Noorloos.

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.