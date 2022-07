Zeewater in de supermarkt

AMSTERDAM – Sea Water, dat is opgericht door broers Tammo en Jort Wildschut, lanceert zeewater dat lokaal en duurzaam is omgezet naar drinkwater. Naar eigen zeggen is het bedrijf hiermee de eerste die duurzaam gefilterd zeewater beschikbaar maakt voor de consumentenmarkt.

Water is een schaars product, zelfs ook weleens in Nederland, waar het vaak regent en dat aan de Noordzee ligt. Het heeft volgens de Wildschut-broers ook vaak een behoorlijke ecologische voetafdruk, want veel watermerken worden de hele wereld overgevlogen. En waterproducenten zijn vaak afhankelijk van gelimiteerde zoetwaterbronnen, terwijl de zeeën 70 procent van het aardoppervlak uitmaken. Redenen genoeg om drinkwater uit de zee te halen. Tammo Wildschut heeft een achtergrond in duurzame watertechnologie en heeft verschillende waterprojecten gerealiseerd in het buitenland. Broer Jort is creative director bij zijn eigen bureau voor visuele concepten. Ze willen met hun watermerk en -product bewustzijn creëren voor de waterschaarste in de wereld en consumenten stimuleren om lokaal water te drinken.

Ontzilting

De techniek van ontzilting van water bestaat al langer en geschiedt meestal door energie-intensieve installaties die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Sea Water daarentegen zegt gebruik te maken van een nieuwe, energie-efficiënte installatie die volledig wordt aangedreven door zonne-energie. Op deze manier heeft het proces om zout uit zeewater te filteren geen negatieve impact op het milieu, aldus de Wildschutters, die onlangs een eerste installatie aan de Noordzee plaatsten. Het is hun bedoeling om dezelfde milieuvriendelijke installaties overal ter wereld neer te zetten, zodat consumenten wereldwijd lokaal drinkwater kunnen krijgen – en uiteindelijk een eind wordt gemaakt aan drinkwaterschaarste. Maar eerst is het Sea Water uit de Noordzee vanaf eind augustus bij 250 Albert Heijn locaties door heel Nederland verkrijgbaar.

Bron: Levensmiddelenkrant