Coca-Cola: ‘Zeker nu is goed contact met onze klanten belangrijk’

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Frisdranken, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Coca-Cola European Partners

GOUDEN PARTNER AWARDS | ROTTERDAM - Coca-Cola European Partners wint de titel Gouden Partner in de categorie Frisdranken. Niet voor het eerst en vermoedelijk ook zeker niet voor het laatst. Levensmiddelenkrant bespreekt de winst op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep met Janine Pieterse-Kok en Lenne van Asselen, beide senior category managers.

Jullie hebben wederom de Gouden Partner gewonnen. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan?

Janine Pieterse-Kok: “We zijn erg blij dat de goede samenwerking met onze klanten heeft geleid tot het winnen van de Gouden Partner. Zeker in deze uitzonderlijke omstandigheden is het belangrijk dat we goed contact blijven onderhouden met onze klanten. Zo kunnen we ze waar nodig zo goed mogelijk ondersteunen bij de uitdagingen die deze periode met zich meebrengt.”

Waarom denken jullie dat jullie in de categorie Frisdranken verkozen zijn tot Gouden Partner?

Lenne van Asselen: “We werken op een transparante manier samen met onze klanten, zodat we het optimale uit de samenwerking en de categorie kunnen halen. Dit geldt voor alle afdelingen binnen ons bedrijf waar vanuit we de klant ondersteunen.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

Van Asselen: “De afgelopen jaren hebben we ons drankenportfolio uitgebreid met een aantal succesvolle introducties, zoals Fuze Tea en Coca-Cola Energy. Daarnaast stappen we in Nederland volledig over op flessen gemaakt van 100 procent gerecycled plastic. Hiermee besparen we ruim 10.000 ton nieuw plastic.”

Waarom zijn jullie het meest succesvol op het criterium Meedenken op assortimentsgroep?

Van Asselen: “De basis van de samenwerking met onze klanten is onze categorievisie, waarbij we kijken naar veranderend drink- en shopgedrag. Deze visie wordt omarmd door onze klanten en staat aan de basis van de adviezen die we geven. Het gaat erom dat we de categorie als geheel optimaal laten presteren.”

Pieterse-Kok: “We staan altijd in nauw contact met onze klanten en teams. We luisteren naar wat er bij hen speelt en proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Een recent voorbeeld zijn alle voorbereidingen voor het grote onderhoud van de schappen. Deze moesten vanwege COVID-19 tijdens het proces ineens naar een digitale setting worden omgezet, wat we in diverse gezamenlijke livesessies hebben gerealiseerd.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie producten aan?

Van Asselen: “Ook dit jaar hebben we nieuwe producten geïntroduceerd die inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de consument: meer variatie en meer drankjes met weinig of zonder calorieën. Die variatie komt ook terug in onze uitgebreide verpakkingsmix, van blik tot pet-fles.”

Sandra Klomp

Category manager frisdranken, waters & siropen bij Jumbo over Coca-Cola European Partners:

De wens van Coca-Cola European Partners om het optimale uit de hele categorie te halen, ziet Sandra Klomp sterk terugkomen. “Het afgelopen jaar is er een complete reset geweest in non-alcoholisch. De frisdrankfabrikant denkt daarin objectief mee om het beste voor de hele categorie te bereiken. Daarnaast denken ze mee met de consument, wat je weer terug kunt zien in de variatie van hun verpakkingenmix. Coca-Cola European Partners heeft daar een heel goed team voor die ook over de juiste data beschikt. Daardoor krijg je echt prima advies dat is toegesneden op de Jumbo-klant.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.