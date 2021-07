Zwanenberg Food Group: ‘We hebben een duidelijke visie om waarde voor de categorie te creëren’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Maaltijdsauzen, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Zwanenberg Food Group

ALMELO - Het is feest in Almelo! Zwanenberg Food Group is binnen de categorie maaltijdsauzen in de prijzen gevallen. De fabrikant boekt succes op het gebied van producten en innovaties. Jo-Anne van der Laan, marketing manager bij het bedrijf, reageert met enthousiasme. “Wij zijn erg blij met deze mooie prijs! Het is een eer om op deze manier erkenning vanuit onze retailpartners te krijgen.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie maaltijdsauzen verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Bij Chicken Tonight werken we elke dag aan het bedienen van de consument en het nog beter en relevanter maken van de maaltijdsauzencategorie bij onze klanten. Het is een mooie stimulans om daar op deze manier waardering voor te krijgen. We volgen de ontwikkelingen in de categorie op de voet en maken veel gebruik van data en (eigen) onderzoek. We hebben een duidelijke visie om waarde voor de categorie te creëren en passen deze gedisciplineerd toe. We geloven er sterk in dat als we deze visie en kennis delen en gezamenlijk met onze retailpartners plannen maken voor de gehele categorie, we hier ook beiden van profiteren. De sleutel zit in het wederzijds vertrouwen, kennisdeling, het veelvuldig contact, de bereidheid om altijd mee te denken en de gezamenlijke ambitie om het juiste te doen voor de categorie maaltijdsauzen.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie waarin jullie gewonnen hebben?

“In de zomer van 2019 hebben wij het Chicken Tonight-merk van Unilever gekocht. De productie van de Chicken Tonight-maaltijdsauzen deden we al. Unilever heeft zo’n tien jaar weinig onderhoud aan het merk verricht. We hebben het merk afgestoft, een nieuwe TVC- en OLV-campagne ontwikkeld die goed is aangeslagen bij de consument én we hebben de sauzen onder de loep genomen.

Daarnaast hebben we het slechtst roterende item gesaneerd en vervangen door een nieuwe saus. Én we hebben sinds een paar maanden een ‘kleintje Chicken Tonight’ geïntroduceerd voor de een- en tweepersoonshuishoudens.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“Bij Chicken Tonight starten we vanuit de wensen en behoeften van de consument, zonder concessies te doen aan de kansen voor de retailpartners. Hierdoor zijn wij in staat om nieuwe kopers naar de categorie te trekken en spelen we optimaal in op de behoefte aan variatie, gemak en lekker.”

Christian Freeke

Categorymanager Diner bij Coop over Zwanenberg Food Group:

“Goed om te zien hoe Zwanenberg Food Group traditionele producten, zoals Chicken Tonight, weer nieuw leven heeft ingeblazen en opnieuw op de kaart heeft gezet.”

Bron: Levensmiddelenkrant