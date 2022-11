Ankie Wijnen benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter NCR

HOUTEN – Het bestuur van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) heeft Ankie Wijnen aangewezen als nieuwe bestuursvoorzitter van de ondernemersbelangenbehartiger. Wijnen neemt hiermee het stokje over van Dirk de Lugt, die na het volbrengen van zijn bestuurstermijn is afgetreden.

Wijnen vervulde diverse bestuurlijke functies, onder andere bij FrieslandCampina, Flynth, ZLTO en Agrifirm, en is sinds 2019 bestuurslid bij NCR. Wijnen zegt verheugd te zijn met de benoeming. “NCR heeft een mooie positie ingenomen als het gaat om coöperatief ondernemen. Bovendien is juist in deze tijd de aandacht voor de coöperatieve ondernemingsvorm zo belangrijk”, zegt de nieuwbakken voorzitter. Ze vervolgt: “Coöperaties kunnen, met hun langetermijnvisie, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. NCR mag dat nog meer onder de aandacht brengen om zo de coöperatieve beweging groter en impactvoller te maken. Ik zie er enorm naar uit om daaraan mijn steentje bij te dragen.”



Positionering

Monique Sweep, bestuurslid van NCR, spreekt haar vertrouwen in de nieuwe bestuursvoorzitter uit: “De afgelopen jaren heeft zij al bewezen een waardevolle aanwinst te zijn binnen het bestuur en kent zij het reilen en zeilen binnen de organisatie. Met haar bestuurlijke ervaring en duidelijke visie over coöperatief ondernemerschap kunnen we verder bouwen aan de positionering van NCR. Het uitgangspunt is daarbij verbinding, samenwerking en ondersteuning aan de leden om zo het coöperatieve kennisplatform te zijn en blijven.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops