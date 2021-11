Assortiment etnische supermarkten via bestelapp Didiyo bezorgd

EINDHOVEN – Via de gratis app Didiyo kunnen consumenten etnische producten die vaak ontbreken in het assortiment van de grote supermarktketens laten bezorgen. Het concept is in eerste instantie in Eindhoven uitgerold, waarna in korte tijd ook buurtsupers in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg en Rotterdam zich bij het platform kunnen aansluiten.