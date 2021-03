Directeur Concorp: ‘We moeten ons niet schamen voor snoepen’

NIEUWVEEN – Familiebedrijf Concorp krijgt een nieuwe algemeen directeur. Ilse Ebbens staat vanaf 1 april aan het roer van het familiebedrijf. Zij behoort tot de derde generatie van het familiebedrijf. Hiermee komt een einde aan tien jaar externe directeuren. De huidige algemeen directeur is Thijmen Peter de With.

Volgens Ebbens maakt familiebedrijf Concorp zich op voor de volgende fase van groei. Om die reden is besloten de organisatie op een andere wijze te gaan aansturen, met hernieuwd en vernieuwend leiderschap vanuit de familie. “Voortbouwend op het gedachtegoed en de wortels van het familiebedrijf. Deze is na tien jaar externe directeuren afgezwakt. Vernieuwend leiderschap betekent dus met oog voor onze Concorp cultuur, gebaseerd op onze waarden; familiair, onafhankelijk denken, energiek, origineel en werelds. Onze mensen zijn namelijk onze grootste asset. Per 1 juli betrekken we ons nieuwe hoofdkantoor bij de fabriek in Waddinxveen dat is ingericht volgens de nieuwe manier van werken. Een ontmoetingsplek in plaats van kantoor. Een plaats waar creativiteit en samenwerken centraal staat. Een centrum van ondernemerschap en innovatie. Maar ook ondernemen vanuit een duidelijk maatschappelijk en duurzaamheidsprofiel”, licht Ebbens toe.

Hetze tegen suiker

Ebbens meent dat er een hetze gaande is tegen suiker. Ze vindt dat we ons niet hoeven te schamen voor snoepen. Volgens haar willen mensen niet de hele dag bewust leven. “Maar als je snoept, moet het echt goed zijn. Gericht op genieten en niet op vullen. Tegenwoordig heet dat mindful”, aldus de nieuwe algemeen directeur.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops