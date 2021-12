Eerste Jumbo-ondernemers in België

BREE – Ondernemersduo Ralf Jansen en René Puts openen de vijftiende winkel in België en zesde winkel in Limburg. Dit is de eerste Jumbo-winkel in België die wordt geëxploiteerd door ondernemers.

De winkel heeft een totaaloppervlakte van 1500 m² en er zijn zo’n 85 mensen werkzaam. “We zijn ontzettend blij dat we nu de grens kunnen oversteken en ook hier de deuren van onze Jumbo-winkel kunnen openen met een fantastisch team”, zegt Ralf Jansen. De ondernemer vertelt dat Belgische klanten al vaak te vinden waren in Jumbo net over de grens. Jansen en Puts zijn namelijk ook eigenaar van de Jumbo-winkel in Stramproy aan de Nederlands-Belgische grens, meerdere Subways, een vestiging van Proeflokaal Bregje en La Cubanita. Eerder zei Jansen al tegen Levensmiddelenkrant: “We kennen die lokale markt en de consumenten daarvandaan goed, omdat zij onze supermarkt al jarenlang bezoeken.”

Assortiment

In de winkel kunnen klanten genieten van een groot assortiment met verschillende producten. Zo is ook in België het Hema-schap te vinden dat mee wisselt met de seizoenen. Verder is er een uitgebreide bloemenafdeling waar een versgarantie van 7 dagen geldt; kun je niet 7 dagen van je boeket genieten, dan krijg je van Jumbo een nieuwe bos. Daarnaast bieden ze verschillende verse maaltijden aan zoals pizza’s, Vlaamse klassiekers en kip aan ’t spit. “Met de feestmaand voor de deur, kunnen we niet wachten om aan onze klanten in Bree en omgeving onze lekkere en feestelijke producten aan te bieden; van heerlijke hapjes tot een heuse collectie aan kerstwijnen en -bieren,” vertelt Jansen.

