Foodsector herstelt volgens ABN Amro pas na 2021

AMSTERDAM – De krimp waar de foodsector in 2020 te maken krijgt, komt volgens ABN Amro op 4 procent uit. De drankindustrie krijgt de grootste tik met een volumedaling van 8 procent. Maar wie een goedlopend online afzetkanaal heeft, komt relatief veel beter de coronacrisis uit.

Dat de uitgaven in de supermarkten tijdens de lockdown hoger waren dan voorgaande jaren was al duidelijk, maar ook de uitgaven in juni, juli en augustus zaten op een hoger niveau dan in 2019. De enige foodbranche die een volumegroei noteerde in 2020, was de aardappelen, groente en fruit (AGF)-branche. ABN Amro verwacht dat de AGF-branche de 1 procent groei van dit jaar kan verdubbelen in 2021. Vlees (-5 procent), zuivel (-4 procent) en drank (-8 procent) zagen hun afzet sterk teruglopen in 2020, maar de bank voorziet dat alle branches een groei zullen doormaken volgend jaar.

AGF- en zuivelbranche

De verkoop van AGF nam toe doordat meer consumenten gemaksproducten kochten, zoals verspakketten en maaltijdboxen. Deze groei werd echter getemperd, vanwege de daling in het aantal verkochte gemaksproducten voor onderweg, zoals kant-en-klaar maaltijden. De verkoop van zuivelproducten, zoals yoghurt, melk en toetjes namen in supermarkten ook sterk toe. De verkoop van zuivel had alleen zwaar te lijden onder de exportdaling als gevolg van de coronacrisis, met name de lage afzetprijs en de daling van de uitvoer naar China waren problematisch. De krimp van de zuivelbranche komt daardoor uit op 4 procent. De verwachting van ABN Amro is dat de zuivelbranche dit voor een deel kan goedmaken in 2021 met een volumegroei van 2 procent.

Nadia Menkveld, sector econoom food van ABN Amro, ziet dat de grootste impact op de dalende export komt vanwege het stilvallen van de belangrijkste afzetmarkten van de Nederlandse foodsector: “In de landen om ons heen reizen mensen ook minder, werken ze minder vaak op kantoor en kan de horeca ook maar beperkt werken. Daardoor is de vraag vanuit restaurants, fastfoodketens en cafés in belangrijke exportlanden gedaald. De export trok weliswaar weer wat aan in juni, maar deze blijft voorlopig nog wel even onder druk staan.“

Vlees- en drankbranche

De zwaar getroffen horeca, wegblijvende toeristen en exportdaling hebben ook een grote impact op de vleesbranche. Zo daalde de export van vlees in april en mei bijvoorbeeld met 17 procent ten opzichte van 2019. In totaal daalt de afname van vleesproducten met 5 procent in 2020 volgens ABN Amro. Uit eigen onderzoek van de bank blijkt ook dat steeds meer consumenten overwegen om minder vlees te eten. De meeste stijging van vleesconsumptie is terug te zien in de horeca. Mede daarom verwacht ABN Amro dat vleesafzet in 2021 weer met 3 procent zal stijgen.

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, heeft voor een enorme daling in het aantal festivals, verjaardagsfeesten, huwelijken en restaurantbezoeken geleid. Dit leidt tot een dalende afzet van 8 procent in 2020, aldus ABN Amro. De afzet van slijterijen nam weliswaar toe met 25 procent in het eerste half jaar van 2020, maar dit weegt bij lange na niet op tegen het exportverlies van 50 procent in dezelfde periode. Wanneer de beperkende maatregelen af zullen nemen, verwacht de bank dat de drankenbranche tot 6 procent kan groeien in 2021.

Online

Uiteindelijk is met name een goedlopend online afzetkanaal van groot belang om de verkoop niet al te ver af te laten nemen of zelfs te zien stijgen. Supermarkten zagen hun afzet over alle productcategorieën toenemen en ABN Amro verwacht daar geen grote verandering in op korte termijn. Dit geldt ook voor partijen die direct aan supermarkten leveren. De belangrijkste reden hiervoor is dat consumenten hun boodschappen bij supermarkten ook eenvoudig online kunnen doen, zoals Levensmiddelenkrant hier meldde. De bank verwacht al met al een afzetstijging van 5 procent voor supermarkten. Horeca en horecaleveranciers zullen vermoedelijk ook tot en met de volgende zomer met lagere volumes te kampen hebben, ook mede doordat het weer natuurlijk minder gunstig wordt de komende maanden.

