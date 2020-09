Focus op omnichannel cruciaal tijdens coronacrisis

AMSTERDAM – ABN Amro heeft in zijn sectorprognose retail laten weten dat de food-retail een van de winnaars van de coronacrisis is geworden. Supermarkten en voedingsspeciaalzaken zagen hun volume groeien met respectievelijk 5 en 2 procent. De bank wijst het gebruik van omnichannel – een mix van een fysieke winkel en online kanalen – aan als belangrijkste groeifactor, vanwege de enorme groei van de onlineretail.

Ondanks dat ABN Amro verwacht dat de consumentenbestedingen met 5,2 procent krimpen door winkelsluitingen en een gedaald consumentenvertrouwen, zijn supermarkten en voedingsspeciaalzaken in 2020 dus gegroeid. Sommige supermarkten noteerden zelfs groeipercentages van 40 tot 50 procent van hun online omzet. De bank zag een duidelijke verschuiving van ‘out-of-home’ naar ‘at home’: de inkomsten van minisupers op drukbezochte plaatsen als treinstations, tankstations en campussen liepen namelijk terug. Zo blijkt uit de transactiedata van ABN Amro.

Het is niet de verwachting dat supermarkten en speciaalzaken hun groei volledig vast kunnen houden in 2021, het vermoeden is dat hun inkomsten volgend jaar met een procent teruglopen. Het basisscenario van ABN Amro gaat er namelijk vanuit dat een tweede lockdown van de horeca uitblijft – waarvan de supermarkten een deel van de inkomsten hebben afgesnoept – en dat de groei van e-commerce voor nu tegen zijn grenzen gaat aanlopen.

Henk Hofstede, sector bankier retail van ABN Amro: “Supermarkten lopen tegen de capaciteitsproblemen aan van hun online verkoop. Hun hoeveelheid bezorgauto’s, distributiecentra en logistieke data kunnen de plotselinge en explosieve groei niet eindeloos bijhouden. Dit brengt ook hoge kosten met zich mee, daarom is het moeilijk om er rendement uit te blijven halen. We verwachten wel dat onlineretail blijft groeien, maar meer geleidelijk, want deze sprint is echt volledig aan de coronacrisis toe te schrijven.”

2021

De maanden van het derde kwartaal hinten op een licht economisch herstel, maar deze blijft geleidelijk en zal ook in 2021 niet volledig zijn. Tijdens de coronacrisis is er meer aandacht ontstaan voor lokale ondernemers, maar de verwachting is dat als de recessie aanhoudt, consumenten prijsbewuster zullen worden. ABN Amro verwacht dat dit ten koste zal gaan van de vaak duurdere voedingsspeciaalzaken. Uiteindelijk valt veel samen met de beschikbaarheid van een vaccin en het uitblijven van een tweede lockdown, de onzekerheid rondom de sectorprognose van ABN Amro is daarom ook groter dan gebruikelijk.

Omnichannel

Bedrijven die de een goede omnichannel mix hebben, komen relatief beter door de crisis heen. Veel consumenten gingen op zoek naar een mix van een fysieke winkel en verschillende online kanalen waar ze hun aankopen kunnen doen. “Onze verwachting is dat een deel van de consumenten blijvend minder winkels zal bezoeken, gerichter en meer lokaal boodschappen zal doen en een deel zal verleggen naar het online kanaal”, zegt Hofstede. “Om het goed te blijven doen in de coronacrisis, is het daarom cruciaal dat retailers zich sterker focussen op de omnichannel mix die het meest bij hun past.” ABN Amro verwacht dat volledig onlineretailers een groei van 35 procent kunnen realiseren in 2020, maar dat deze groei volgend jaar zal halveren tot 20 procent. Een deel van de consumenten zal weer meer terugkeren naar de fysieke winkel, maar de situatie van voor de coronacrisis keert niet meer terug. Steeds meer consumenten vinden hun weg makkelijker online en ervaren ook het gemak dat onlineretailers hun kunnen bieden, daarnaast is het virus ook simpelweg nog niet verdwenen.

Bron: Levensmiddelenkrant