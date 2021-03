‘Ik heb hem opgebeld en gezegd: ik ga jou helpen’

Rick Porcelijn hielp met het ontwerpen van de eerste volledige vegan supermarkt

AMSTERDAM - De eerste volledig veganistische supermarkt van Nederland is geopend. Vegan Fresco van eigenaar James Fresco biedt het grootste aanbod van deze milieubewuste producten uit binnen- en buitenland. Rick Porcelijn, eigenaar van retaildesignbureau 16 Mammals, hielp met het ontwerp.

Eind 2020 was Fresco al druk met het verspreiden van een enquête, om te achterhalen welke wensen er bij de Amsterdammers leefden voor zijn supermarkt. Hierdoor kreeg ook Porcelijn weet van de aanstaande winkel. “Ik was meteen enthousiast, dus toen heb ik hem opgebeld en gezegd: ik ga jou helpen”, vertelt hij. “James was al wel een eind op weg met een aannemer en het bedrijf Wanzl voor de stellingen en energiezuinige koelingen en vriezers, dus ik kon begin december als het ware op een rijdende trein springen. Dat is echt superkort als het gaat om het ontwerp en de realisatie van een hele winkel.”

Overzicht

Wel heeft Porcelijn nog kunnen meedenken over een flink aantal details. “Het is een vrij kleine winkel, dus dan is er een dunne scheidslijn tussen voldoende producten aanbieden en een ruimte te vol laten aanvoelen. Daarom hebben we stellingen in het midden lager gemaakt, zodat je mooi door de winkel heen kunt kijken. Zo kunnen zowel de consument als de medewerker het overzicht behouden.”

Ook over de kleurstelling is opnieuw nagedacht. Want bij veganistisch en plantaardig zag Fresco voor zich dat er veel groen mocht worden gebruikt, net als in het logo. “En er is inderdaad een kleurrijk groen logo op de servicewand gekomen, net als een plantenwand. Maar verder hebben we ervoor gekozen om het juist vrij rustig te houden, met een goede vloer en plafondverlichting. Ook hebben we de stellingen en wanden zo neutraal mogelijk gehouden. Daardoor blijf je flexibel en komen de producten beter naar voren. Die moeten spreken. Bovendien kunnen we zo ook de komende tijd met de kleuren en materialen van de instorecommunicatie en visual merchandise makkelijk de winkel blijven aanpassen aan de sfeer en wensen van de klant.”

Helden

Porcelijn vervolgt: “Wel hebben we rondom de kassa flink uitgepakt. Dat is toch meer aan de tijd onderhevig. Neem als voorbeeld de zelfscan: zelfs 10 jaar geleden hadden wij niet kunnen voorzien dat dat zo groot zou worden.

Bovendien komt er veel bij kijken: wat is technisch haalbaar, wat is de mode, hoe zorg je voor de juiste verlichting? En we wilden alles op een eco-positieve manier doen. In dit geval met spaanplaat dat herbruikbaar is. Naast de kassa hebben we een kaart van Amsterdam op de muur laten schilderen, met daarop andere ‘vegan horeca’ en ‘point of interest’, zodat je wel een mooie eyecatcher hebt die eruit springt. Maar, eerlijk is eerlijk: de producten zijn in deze winkel de helden.”

