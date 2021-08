‘Koffie- en theedrinken is als tandenpoetsen: het zit in je systeem’

Categorie blijft stabiel ondanks de coronacrisis

[SPECIAL WARME EN KOUDE DRANKEN] DEN HAAG - Het supermarktkanaal heeft de afgelopen jaren het aanbod binnen koffie en thee zien groeien. Van nieuwe smaken tot innovatieve verpakkingen, het schap is fors uitgebreid. “De koffie- en theebranche is van zichzelf heel innovatief”, vertelt Lisanne Evers, manager Communicatie & Public Affairs bij Koffie en Thee Nederland. De brancheorganisatie heeft vorig jaar een onderzoek gedaan onder koffie- en theedrinkers. Daarbij is ook gekeken naar het effect van de coronacrisis op de categorie.

Hoe gaat het met de koffie- en theebranche in het algemeen?

“Het zijn stabiele categorieën, want wat er ook gebeurt in de wereld: de consument blijft de dag beginnen met koffie of thee. Dat zien we ook terug in het nationaal koffie- en theeonderzoek van vorig jaar. Tot nu toe is de consumptie onveranderd gebleven, koffie- en theedrinken is net als tandenpoetsen voor Nederlanders, het zit in je systeem.”

Welke grote ontwikkelingen hebben de productgroepen de afgelopen jaren doorgemaakt?

“Er zijn twee duidelijk waarneembare ontwikkelingen. De eerste heeft alles te maken met de smaak en dat zien we zowel bij koffie als thee met diverse smaken en infusies. Vroeger dronken we in Nederland met name koffiemelanges, dat zijn hele evenwichtige smaken en niet heel uitgesproken. Daarmee zijn de meesten in Nederland opgegroeid. De laatste jaren zien we de interesse naar herkomst van producten toenemen en experimenteren consumenten meer. Daar spelen producenten op in door met koffieproducten te komen die juist heel fruitig of kruidig zijn. In de supermarktschappen zie je dat ook. De consument kan op deze manier een koffiesoort zoeken die bij hem of haar past. De tweede ontwikkeling is de opkomst van single-serveproducten. Daar is Senseo mee begonnen, maar we kenden het al uit de theecategorie met de éénkopsthee. In koffie is dit een redelijk jonge ontwikkeling die de laatste 15 tot 20 jaar hard groeit. De introductie van single serve heeft een hele nieuwe dimensie gegeven aan koffiedrinken. Na Senseo kwamen de capsules en die zijn enorm populair. De verwachting is dat beide ontwikkelingen zullen toenemen.”

Waar liggen nog kansen?

“Ik vind dat de koffie- en theebranche van zichzelf heel innovatief is. Wat wellicht een ontwikkeling is om in de gaten te houden, is de online verkoop van producten. In de komende periode doen we als branchevereniging onderzoek hiernaar, aangezien we benieuwd zijn of de coronacrisis hier invloed op heeft. Daarnaast zie ik ook kansen voor externe communicatie, aangezien er veel fabels zijn rondom koffie en thee. Het valt best tegen hoeveel mensen weten over deze producten. Zo staan ze allebei in de Schijf van Vijf en dat weet slechts 14 procent van de ondervraagden uit het nationaal koffie- en theeonderzoek. Een interessante uitkomst, waar we nog kansen zien voor ons als branchevereniging.”

Hoe is het contact met producenten over actuele thema’s?

“Normaliter organiseren we tweemaal per jaar een ledenbijeenkomst waarbij we ook sprekers uitnodigen om iedereen te informeren over ontwikkelingen. We hopen dit in september live te kunnen doen. Verder hebben we dagelijks contact met leden over bijvoorbeeld de Green Deal. Dat is ons initiatief om gezamenlijk en zo snel mogelijk over te stappen op composteerbare koffiepads en theezakjes. In april is door Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, red.) het startsein gegeven. Het doel is dat in de loop van dit jaar ten minste 75 procent van alle koffiepads en theezakjes composteerbaar is. Daardoor kunnen consumenten ze in de gft-bak doen.”

Uit het nationaal koffie- en theeonderzoek blijkt dat 53 procent van de ondervraagden geen rekening houdt met duurzaamheid bij de aankoop van koffie. Bij het kopen van thee is dat 49 procent. In hoeverre is duurzaamheid een belangrijk thema binnen de categorie?

“Het is absoluut een belangrijk onderwerp voor de sector. Onze leden zijn hier heel druk mee en kijken wat ze in hun ketens kunnen doen. Denk hierbij aan het verduurzamen van de koffiepads en theezakjes, maar ook andere verpakkingen. Een ander instrument dat veel wordt gebruikt is certificering, zoals fairtrade koffie.”

Hoe ziet de koffie- en theesector er over 5 tot 10 jaar uit?

“Dat is een lastige vraag. Ik zie de trend van experimenteren met koffie en thee wel verder groeien, dat de smaakprofielen verder ontwikkelen en consumenten meer investeren in koffie die bij hun past. Het is niet alleen maar een kop koffie of thee, maar ook een beleefmoment. Ik ben verder benieuwd wat de online verkoop gaat doen met de sector. Als je kijkt naar andere productgroepen dan zal het groeien. De sector doet het al heel goed. Koffie en thee zijn hele pure producten en producenten komen met veel innovaties op gebied van smaak en uitstraling.”

Bron: Levensmiddelenkrant