‘Milieubewust zijn werkt toch wel verslavend’

Gebroeders Leussink openen duurzaamste supermarkt Benelux

GOOR - Milieubewust op het gebied van bouw, inrichting en assortiment. Ondernemers en broers Tijn en Niek Leussink openden op de ochtend van 3 maart hun deuren van, zoals Jumbo zelf aangeeft, hét visitekaartje op het gebied van duurzaamheid.

Levensmiddelenkrant sprak met Tijn Leussink en Douwe Snel, directeur franchise & real estate bij Jumbo over het ambitieuze project. “De deuren zijn echt net open”, vertelt Leussink. “Zojuist heeft demissionair minister Ank Bijleveld - inwoner van Goor, voormalig burgemeester van onze gemeente Hof van Twente en voormalig commissaris van de Koning in Overijssel - als eerste klant een rondje door de winkel gelopen en haar boodschappen gehaald. Ik merk ook wel dat consumenten om ons heen heel positief ogen, al heb ik nog geen tijd gehad om even met hen in gesprek te gaan.”

De opening van de vestiging is een feest aan het einde van een lang traject. “Eigenlijk staat het pand in de achtertuin van de oude winkel”, begint Leussink. “Die oude winkel hebben we 13 jaar geleden gekocht van een andere franchiser. Zo’n 11 jaar geleden zijn we begonnen met de eerste ideeën voor de ontwikkeling van dit project. Het terrein waar de nieuwe winkel op staat is een voormalige gemeentewerf, die we afgelopen jaar van de gemeente gekocht hebben.”

Grens

Met de hoogste ‘BREEAM’-classificatie ‘Outstanding’ met 90,79 procent is dit het meest duurzaam ontworpen supermarktpand in de Benelux. Er lijkt maar op weinig aspecten bezuinigd te zijn als het gaat om duurzaamheid. Extra trots is Leussink op twee factoren in het ontwerpproces: “Ten eerste het materiaal dat is gebruikt. Het is een groot pand dat normaal gesproken uit heel veel staal zou bestaan. Wij hebben succesvol geprobeerd om dat staal te vervangen door hout dat duurzaam gekweekt en gelamineerd en vervolgens vanuit Duitsland hierheen getransporteerd is. Ten tweede is alle techniek die erin verwerkt is een geweldig gegeven. Van de zonnepanelen op het dak tot de restwarmte uit de koeltechnieken die we gebruiken om de winkel te verwarmen. Zo zijn we helemaal vrij van gas, zelfs met een pand van deze grootte.”

De BREEAM ontwerpscore bedraagt 90,79, en dus niet de volledige 100. Waar dat aan ligt? “Je moet op een gegeven moment toch een grens stellen en dit is al uitzonderlijk hoog”, meent Leussink. “We hebben bijvoorbeeld minder geïnvesteerd in waterwinning, omdat we relatief weinig water gebruiken. Wel hebben we dan weer geïnvesteerd in waterzuinige douches, zodat we onze werknemers stimuleren om met de fiets naar werk te gaan. Ook personeelswelzijn en dat soort dingen, net als bijvoorbeeld natuurlijk daglicht, tellen allemaal mee.”

Verslavend

De gebroeders Leussink hebben meerdere panden, zowel in eigen eigendom als huurpanden. “Een aantal jaar geleden hebben we bijvoorbeeld in Haaksbergen stappen gezet om het pand te milieuvriendelijker te maken. We merkten gewoon dat het bijna verslavend werkt, het verduurzamen. Er zijn zoveel mogelijkheden en het voelt echt fantastisch om iets goeds te doen voor het milieu. Daarom is het leuk om te proberen elke keer een stapje verder daarin te gaan, al brengt het extra aandachtspunten met zich mee tijdens het bouwproces. Gelukkig kun je daar experts voor inhuren en ook bij Jumbo en haar bouwpartners denken ze goed mee.”

Op de vraag of dit het nieuwe normaal voor de panden van Jumbo gaat worden, geeft Snel toe dat dit nog toekomstmuziek is. “In een ideale wereld zou het morgen overal zijn zoals hier. Maar in de echte wereld hebben wij 700 bestaande panden en distributiecentra waar we over praten. We proberen met vastgoedeigenaren vervolgstappen te zetten en hen te stimuleren om te verduurzamen. Bijvoorbeeld met een bepaald programma van eisen dat we aanbieden voor nieuwe panden. Dit past helemaal bij Jumbo en de familie Van Eerd. Als familiebedrijf investeren we altijd voor de lange termijn. Waar het kan werken we met zonnepanelen en halen we winkels van het gas af. Daarnaast verbouwen we circa 100 locaties per jaar, waar je per keer veel kleine veranderingen kan doorvoeren. Daarom moet je kijken naar de optelsom: over 10 jaar zijn we heel veel verder. We merken ook dat onze vastgoedeigenaren heel graag met ons deze uitdaging uitgaan. Maar van de ene op de andere dag zo duurzaam zijn als hier, dat gaat helaas niet – was het maar zo”, vertelt Snel.

Kleine stappen

Het is niet alleen een kwestie van geld, leggen beide heren uit. “Integendeel”, zegt Leussink, “we hadden verwacht dat het duurder zou zijn om de constructie te maken met het hout dat we hebben gebruikt ten opzichte van staal. Maar dat viel heel erg mee. De techniek die we hebben gebruikt is daarentegen wel een stuk duurder, maar onze maandlasten zijn wel veel lager, dus op den duur verdient ook dat zich terug.”

Snel sluit zich daarbij aan en vervolgt: “Daarnaast krijgen we vanuit de overheid steeds strengere eisen. Een pand heb je voor misschien wel twintig of dertig jaar. Je weet niet wat er in de tussentijd kan veranderen. Misschien is het tegen die tijd wel de norm om een pand te hebben dat vergelijkbaar is met wat we hier nu hebben neergezet. Dan is het nog maar de vraag wat uiteindelijk duurder is. Zeker omdat Jumbo nu ook al bereid is om mee te denken en te helpen.”

Snel heeft tips voor ondernemers die dezelfde weg willen inslaan als de broers. Met drastische veranderingen kun je natuurlijk een verschil maken, maar ook kleinere dingen kunnen al helpen. “Grote stappen maak je natuurlijk met zonnepanelen op het dak, als de constructie van een winkel het aankan, of door het gebruiken van een koelte-warmteinstallatie en de laatste techniek. Tegenwoordig kun je daar ook vanuit de wetgeving van profiteren. Bovendien kun je, net zoals hier gedaan is, gaan werken met lokale producten en leveranciers. Dat is niet alleen commercieel erg leuk, maar natuurlijk ook beter voor het milieu doordat er minder transport nodig is.”

Optelsom

Leussink heeft eveneens nog een kleine tip: “Het kan al enorm helpen door led-verlichting op te hangen. En we hebben hier nagedacht over hoe we het parkeerterrein groener konden inrichten. Zo hebben we nestkasten buiten aan de muren gehangen. Als je per kleine aanpassing kijkt naar wat je kunt bijdragen, zal je zien dat de optelsom daarvan nog een aanzienlijk verschil maakt.”