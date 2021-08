Nieuwe Jumbo-ondernemers willen vooral doen wat bij ze past

Twee broers met Afghaanse roots brengen hun gastvrijheid naar Nederlandse supermarkt

VLEUTEN - Een sinaasappel-én een granaatappelpers, ter plekke bereide maaltijden, pizza’s, tapas, carpaccioschalen, maar vooral veel gastvrijheid en een bijzonder verhaal is wat de nieuwe Jumbo Vleuten Burchtwal biedt. De broers Sajjad (35) en David Bagh (37), die opgroeiden in Afghanistan, hebben op 21 juli hun Jumbo-winkel geopend. Levensmiddelenkrant spreekt met Sajjid.

De vader van Sajjad en David had een kruidenierswinkel in hun geboorteland. “Het was een kruidenierswinkel in z’n oudste vorm. Grote zakken met rijst en kruiden en de geuren die daar hingen zijn dingen die ik nooit vergeet. Bij ons was het de normaalste zaak om iemand te begroeten, ook als je diegene niet kent. Dat zit bij ons in de cultuur. Bezoek kreeg van alles altijd het beste. De winkel zien wij nu meer als ons huis, en ik voel mij er prettig bij om iemand te groeten in m’n huis. De bezoekers noem ik ook geen klanten, maar gasten. Het is niet per se om klantvriendelijk te zijn, maar voor mijn eigen gemoedstoestand. Ik ga naar een gast toe voordat die persoon daar om vraagt”, zegt Sajjad. De ondernemer, die begon bij Jumbo als afdelingschef in Papendrecht en daarna verschillende functies vervulde, moest negen weken hard werken om de winkel klaar te maken voor de opening. Sajjad zegt daarover: “Hetgeen waar ik het meest trots op ben, is dat van het team bijna niemand Jumbo-ervaring had. Maar iedereen ging ervoor, want op 21 juli moesten de deuren opengaan. Je zag bij iedereen de passie en toewijding ervanaf spatten.”

Kick

De winkel ziet er dan ook netjes uit. Bij binnenkomst is, na een vriendelijke begroeting van de servicebaliemedewerker, de koeling met ter plekke bereide producten een blikvanger. Sajjad luistert naar alle wensen van zijn gasten. “Als iemand in de winkel vraagt naar een product dat we niet in het assortiment hebben, dan voegen wij dat gewoon toe. Een paar dagen later staat het dan in het schap. Dan gaat er iets anders uit dat toch maar staat te verstoffen. Als er echt geen ruimte is, maak ik een plekje vrij in het magazijn. Ik ben bereid om naar dat geschikte plekje te zoeken, daar haal ik mijn kick uit.”

Geen moetje

Bij Sajjad gaat het om beleving. “Bezoekers moeten hier niet komen om te jagen op die aanbieding. Het gaat hier onder meer om versheid, inspiratie en persoonlijk contact. Dat is allemaal meer waard dan die drie euro korting. Wij streven ernaar dat een winkelbezoek aan ons geen ‘moetje’ is, maar dat gasten denken: ‘Ik ga even naar Sajjad en David toe en een praatje met ze maken.’ De medewerkers moeten daarom proactief zijn en de bezoekers welkom heten.” Maar de ondernemer wil vooral iets doen dat dicht bij hem staat. “Want dan ben je echt puur en oprecht. Ik wil niet iets doen dat niet bij mij past, zoals meegaan in de aanbiedingswaanzin.”

Bron: Levensmiddelenkrant