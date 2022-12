Prijsstijging pluimveeproducten in supermarkt

AMSTERDAM – De prijs van eieren in de supermarkt lag in november 22 procent hoger dan vorig jaar. Pluimveevlees was 19 procent duurder. Dan heeft ABN Amro berekend. Pluimveehouders kregen ook een hogere prijs voor hun producten om de gestegen kosten te compenseren.