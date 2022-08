Rogier de Jong bekleedt fonkelnieuwe salesfunctie bij Danone NL

HOOFDDORP – Rogier de Jong is head sales out of home bij Danone Nederland geworden en bekleedt deze functie vanaf juli 2022. “Core is dat we, na twee minder rooskleurige jaren, de lol terug laten keren in het saleskanaal, samen met onze belangrijke wholesalers, klanten en business partners”, zegt ambitieuze De Jong over zijn nieuwe functie.

De Jong is verantwoordelijk voor het aansturen van salesorganisaties van Danone Nederland, met de focus op alle merken van Alpro en Danone binnen het out of home kanaal. Variërend van groothandels tot grote- en kleine ketens, zelfstandige horeca, in de zorg of het koffiekanaal. Dit doet hij in samenwerking met de disciplines sales, support en marketing. Voor de marketing binnen het foodservicekanaal zal Ron Ritmeijer verantwoordelijk zijn.

Salesveteraan

Met ruim elf jaar ervaring in de sales en marketing binnen de Benelux heeft Danone aan de Jong een veteraan in huis gehaald. De Jong startte als stagiair bij Heineken en heeft daarna meerdere salesfuncties vervuld. Na een carrière als national accountmanager bij FrieslandCampina, is De Jong senior accountmanager wholesale business geweest bij Grolsch Benelux. Tenslotte is hij vol fiducie gestart bij Alpro om het foodserviceteam Nederland op te zetten.

“Ik heb er 200 procent vertrouwen in dat we de foodservice-markt verder gaan veroveren, samen met het team en onze partners”, zegt De Jong. Hij vervolgt:

“Er zullen binnenkort ook vacatures verschijnen binnen het team, so stay tuned.”

B Corp certificatie

Danone behaalde enkele weken geleden het B corp-keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven aan winst gedreven bedrijven die een positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Danone behaalde de B corp-status voor zowel Danone Zuivel, Nutricia als Alpro. Danone directeur retail Frank den Haan is dan ook onbetwistbaar trots op het behalen van dit keurmerk. “De B Corp-certificatie is immers niet zomaar een keurmerk; het is a way of doing business. Het certificaat is dus niet eenvoudig te behalen, maar gezien de missie en bedrijfsvoering van Danone verbaast me niet dat het is gelukt”, zei Den Haan eerder in een interview met Levensmiddelenkrant.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops