Spar Mulder in Hoenderloo moet het hebben van toeristen

‘Wij zijn het kloppende hart van het dorp’

HOENDERLOO - Midden op de Veluwe ligt het geliefde vakantieoord Hoenderloo en hier runnen Harald en Ingrid Mulder hun Spar-supermarkt met hart voor de zaak. De winkel is net omgebouwd en voorzien van alle moderne gemakken. Maar de sfeer is ouderwets gezellig, met veel aandacht voor persoonlijke service. Vooral de vele toeristen uit het westen zijn hiervan onder de indruk. “Mensen willen aandacht en die krijgen ze bij ons.”

“Hoenderloo telt maar zo’n 1350 inwoners en daar kan ik niet van leven”, vertelt Harald Mulder. Al in 1990 was hij eigenaar van een grote campingsuper in het Veluwse dorp en in 2007 namen hij en zijn vrouw hun huidige supermarkt aan de Paalbergweg over. De vestiging van MeerMarkt viel niet veel later, in februari 2008, onder de vlag van Spar en dat is nog altijd zo, tot groot genoegen van Mulder. “In augustus loopt het inwoneraantal van Hoenderloo echter op tot tussen de 15.000 en 18.000 mensen. Hier op de Veluwe komen veel toeristen en in de omgeving bevinden zich twee grote vakantieparken. Tijdens de vakantiepiek kan mijn omzet zelfs verdriedubbelen”, vervolgt Mulder, die aangeeft op een van de vakantieparken eveneens een winkel te hebben voor kleine boodschappen. Voor grotere boodschappen kunnen klanten dus in zijn Spar terecht, hoewel hij ook bezorgt. “Vooral op wisseldagen in het seizoen komt het voor dat ik er meermaals op uit moet om klanten hun boodschappen te bezorgen”, zegt Mulder, voor wie geen moeite te veel is.



Gebruiksmomenten

De klanten die liever laten bezorgen missen wel wat, want de winkel is net omgebouwd naar een Spar 3.0-buurtwinkel. “Het is een plezier om er te winkelen”, vindt Mulder. In de volle breedte van de ingang bevindt zich de foodserviceafdeling. Hier worden ook zelfgemaakte pizza’s aangeboden. Die kunnen klanten warm meenemen, maar ook nuttigen in de koffiecorner, net als bijvoorbeeld broodjes en maaltijdsalades. “We zijn een week geleden heropend en ik verkoop er nu al enorme aantallen van! Broodje halen, koffie erbij, opeten in de foodcorner en je bent zo met z’n tweeën voor een tientje klaar”, vertelt hij enthousiast. Zoals bij alle buurt-Sparren is de winkel ingedeeld op gebruiksmomenten. Klanten lopen zo van het ontbijt naar de lunch en via de avondmaaltijden naar de tapas. Ook fijn voor vakantiegangers (en buurtbewoners): alle dranken zijn gekoeld verkrijgbaar. Gemak dient de mens en dus is die fles witte wijn of dat pilsje meteen klaar voor gebruik. “Op deze manier verleiden en inspireren wij onze klanten om een aankoop te doen”, aldus Mulder.



Rondreizend circus

Al in 2015 kreeg de winkel een zetje, maar nu vond er echt een verbouwing plaats. Twaalf dagen kostte het om alles helemaal om te bouwen. Mulder: “Spar is daar een kei in. Ze werken dan ook met een vast verbouwteam, ik noem het weleens gekscherend hun rondreizende circus.” Nieuw in de winkel is de Tosti Club, het foodserviceconcept van Spar. Mulder is enthousiast over het concept: “Ik heb gekozen voor de S-module. Niet goedkoop maar het is het waard; de tosti’s zijn erg lekker en dat merk ik ook aan de verkoop. Met de Tosti Club kopen we een stukje horeca in en dat moet ook wel, want als we straks de sigarettenverkoop verliezen moeten we het op andere manieren verdienen. Met de foodcorner kunnen we dit verlies een beetje opvangen.” Mulder heeft niets dan lovende reacties gekregen op de verbouwde winkel. Vooral de lagere stellingen sorteren een groots effect. Ze zijn 1.60 meter hoog en daardoor kunnen klanten de hele winkel doorkijken. “Het geeft zo’n ruimtelijk effect dat sommige klanten denken dat ik er 100 m2 heb bijgekregen”, zegt Mulder lachend. Klanten vinden het ook een gezellige zaak, iets dat vaak onderschat wordt volgens Mulder. Vooral klanten uit het westen zijn onder de indruk van de ouderwetse gezelligheid en persoonlijke service. ‘Ik word hier nog geholpen’, is een veelgehoorde opmerking. “Mensen willen aandacht en die krijgen ze bij ons. Een praatje en een kopje koffie. Als mensen op de fiets zijn en iets te veel boodschappen hebben gedaan, stel ik voor om ze even te brengen. Dan duwen ze me een tientje in de hand, maar dat neem ik niet aan. Ik zie ze liever terug in de winkel”, legt Mulder uit.



Menselijkheid

De ondernemer ziet het als een van zijn taken om zijn klanten te ontzorgen, en daar gaat hij ver in. Zo leveren ouderen uit de omgeving wekelijks een boodschappenbriefje bij hem in, waarna hij de boodschappen bij ze langsbrengt. Desgewenst haalt hij zijn klanten ook op: “Ik vraag weleens of ze niet liever naar de winkel komen. Dan haal ik ze op en breng ze ook weer thuis, met boodschappen en al. Die menselijkheid, dat is ook Spar”, zegt Mulder. Hij vertelt dat de franchiseonderneming bijvoorbeeld ook een cursus ‘goed omgaan met dementie’ organiseert voor medewerkers van de formule. “Wij zijn het kloppende hart van het dorp”, concludeert Mulder dan ook.

