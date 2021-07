Bonduelle: ‘Een duidelijke missie om met plantaardige voeding een betere toekomst te creëren’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Groente- en fruitconserven, Criterium: Omzetprestatie Winnaar: Bonduelle

EINDHOVEN - Als winnaar van de Gouden Partner op het criterium Omzetprestatie vertellen Peter-Paul Balk (key account manager retail NL) en Roel Goudsmits (sr. brand manager retail Benelux) over de groei die ze hebben doorgemaakt en nieuwe recente veranderingen.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Gouden Partner?

Balk : “We voelen ons ontzettend vereerd met deze erkenning. We zijn trots dat we samen deze groei hebben neergezet. Deze Gouden Partner bemoedigt ons om ons vol energie te blijven inzetten voor blijvende groei van de categorie!”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

Goudsmits : “Onze missie is: We inspire the transition toward a plant-based diet, to contribute to people’s well-being and planet health . Dit hebben we waargemaakt door concepten en campagnes te bouwen die consumenten helpen en verleiden om hun groente-intake te verhogen. Met de campagne ‘een verrassende blik op blik’ laten we retailers en consumenten inzien dat ook onze verpakkingen bijdragen aan een gezondere planeet, bijvoorbeeld door te vertellen dat blik 100 procent recyclebaar is. Middels intensieve samenwerkingen met de retailers zijn we in staat geweest om groeisegmenten beter in het oog te laten springen in het schap. Het creëren van herkenbare blokken op centrale posities in het schap heeft de groei van mais en exotische bonen mede doen accelereren. We zijn ook trots op het succes van Bonduelle Mini’s, de ideale verrijkers voor je salade of wrap. Het product is met ruim 35 procent gegroeid in de afgelopen twee jaar. We blijven dit concept uitbouwen, zoals met de pas geïntroduceerde rode bietenblokjes.”

Waarom zijn jullie op het criterium Omzetprestatie het meest succesvol?

Balk : “De producten van Bonduelle sluiten naadloos aan bij de consumentenbehoefte om thuis een gezonde moderne maaltijd te bereiden. Door COVID-19 is deze behoefte alleen maar verder aangewakkerd. Samen met onze retailpartners werken we continu aan de ontwikkeling van deze segmenten. We maken optimaal gebruik van activatiemiddelen om consumenten zowel in de winkel als online maximaal te verleiden en inspireren. Als marktleider in deze hardst groeiende segmenten mais en exotische bonen weet Bonduelle daarom deze geweldige omzetprestatie neer te zetten.”

Hoe verleiden jullie de consument?

Goudsmits : “Consumenten waarderen ons vooral vanwege de lekkere smaak en knapperige bite - met name bij groente en peulvruchten erg belangrijk. Door ze te stomen behouden ze optimaal hun vitamines, maar ook smaak, bite en kleur. We inspireren consumenten elke dag met lekkere recepten. Onderzoek wijst uit dat recepten het belangrijkste entry point zijn voor mais en bonen. Consumenten willen graag gezonder eten maar blijven op zoek naar inspiratie hoe ze dat op een aantrekkelijke manier kunnen doen. Elke vorm van communicatie die we inzetten, koppelen we aan een verleidelijk recept.

We blijven onverminderd doorgaan met onze missie om te inspireren met plantaardige voeding. In ons ‘Bonduelle belooft’programma doen we beloftes op het gebied van duurzame landschap en duurzame voeding. We blijven het voortouw nemen in het bieden van innovatieve oplossingen van veld tot bord.”

Ruud van Manen

Assortimentsmanager groente- en vruchtconserven bij Jumbo

“Bonduelle is voor ons een proactieve en betrouwbare partner en beschikt over de juiste expertise binnen de categorie. De visie van Bonduelle sluit naadloos aan bij de ontwikkelingen en klantbehoefte binnen groenteconserven. Bonduelle is een uitstekende partner waarmee wij mooie plannen specifiek voor onze Jumbo-klant kunnen ontwikkelen.”

Bron: Levensmiddelenkrant