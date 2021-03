Column: Dag Deen

Natuurlijk moet ik het hebben over de overname van Deen. Dat is niet zomaar een overname, maar misschien wel een soort mijlpaal. De eerste steen in het dominospel die valt en daardoor andere stenen laat wankelen en vallen. Het is dan niet een kwestie van ‘wie’ volgt, maar vooral wanneer dat gaat gebeuren.

Deen heeft een goed afgewogen beslissing genomen. Deen hoefde niet verkocht te worden, omdat het niet goed ging. Integendeel! “Alle winkels maken winst”, zei de familie onlangs. Dat verbaast niemand, want zo werkt het bij familiebedrijven. Het is een mooie formule, met veel fans onder klanten. Net als veel andere familiebedrijven in de supermarktwereld stond Deen voor belangrijke investeringskeuzes. In logistiek en dc’s, de formule – een continue bezigheid – maar vooral ook de keuze: online meedoen of niet?

“Niemand verdient daar geld mee en wij zijn tevreden zoals het nu gaat”, zei Fons Deen. Wil je dan het risico nemen om een mooie formule en goed draaiende en renderende winkels onder druk te zetten? Want het financiële resultaat gaat andere noodzakelijke investeringen in de weg zitten. Wil je het online spel goed spelen – en dat moet wel, gezien de concurrentie – dan gaat dat ten koste van de bestaande business. Minder tijd, geld en energie en minder focus. Deen is niet de enige die voor dit dilemma staat. De totale onlineomzet in de supermarktsector gaat nu in de richting van de 8 procent en zal over niet al te lange tijd de 10 procent aantikken, onder andere door corona.

Picnic groeit gestaag, heeft ‘diepe zakken’ en lijkt niet te stoppen. Crisp is een interessante runner-up, die extra financiering heeft gekregen. AH groeit, maar verliest marktaandeel en merkt een omzetverschuiving van winkel naar online. Dus van winstgevende omzet naar verlieslatende omzet. Jumbo en Plus groeien ook.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over Amazon, die het spelletje kan verstoren.

Kortom, een verstandige, goed afgewogen beslissing van de familie Deen. Ook hun keuze om de winkels te verkopen aan de partijen die er het meeste belang bij hebben. Die hebben nu een geduchte concurrent minder en daar heb je geld voor over! Gefeliciteerd Vomar en DekaMarkt! En bij AH ligt de uitdaging om de sfeer, spirit en vooral de korte lijnen, flexibiliteit en het ‘familiegevoel’ vast te houden. Want de klant zal de vergelijking gaan maken en kritisch zijn. De onlangs bekendgemaakte salarissen van de top van Ahold (Frans Muller - € 6 miljoen, Kevin Holt - € 5,27 miljoen en Wouter Kolk - € 3,14 miljoen) zullen van invloed zijn op die vergelijking.

Dit was Deen. Wie volgt?



Rob Benjamens

directeur/partner van Bones&Business Architects

Bron: Levensmiddelenkrant