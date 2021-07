Column: Samen sterk

Vroeger, laat zeggen zo’n anderhalf jaar geleden, gingen heel veel bedrijven prat op het feit dat ze het zo goed voor elkaar hadden qua ‘eenheid’ binnen het bedrijf. De geledingen waren gesloten, de directie sprak met één mond, de managementleden hadden hun teams op orde en de medewerkers wisten wat ze moesten doen. Je liep even bij elkaar binnen bij een urgente vraag en je sprak elkaar in de gang aan over dat ene misverstand. Vergaderingen duurde een uurtje, daarna ging iedereen weer aan de slag. En die ene collega die ’s woensdags thuis werkt werd op donderdagochtend even bijgepraat. Lekker overzichtelijk en het gevoel van Samen Sterk werd elke dag weer bevestigd.

Hoe anders zit de wereld van vandaag in elkaar. Anderhalf jaar thuiswerken, Teams’en, Zoomen, mailen en bellen hebben een ongelooflijke onpersoonlijke sfeer gecreëerd. Legio managers hebben nieuwe mensen aangenomen die ze nog nooit fysiek gezien hebben. Talloze mensen kennen hun nieuwe collega’s enkel van een beeldje. Daarentegen weten ze wel hoe het behang in hun zolderkamertje eruit ziet, hoe de poes heet en dat ze een leuk kindje heeft die elke vergadering er doorheen zit te schreeuwen. Maar even samen een bakkie koffie pakken en informeel kennis maken is er helaas nog niet van gekomen. Er zijn collega’s die al een jaar in dienst zijn zonder een fatsoenlijk inwerkprogramma. Die geen enkel idee hebben over de roots van het bedrijf, de visie, de spelregeltjes binnen het bedrijf en de verwachtingen. Laat staan dat ze weten wat de omgangsvormen zijn en hoe de hazenpaadjes lopen.



Een en ander heeft enorme consequenties voor het ‘wij-gevoel’. Het wij-vormen-eenfantastisch-bedrijf-en-we-gaan-er-samentegenaan-gevoel. En dat wordt een pittige uitdaging voor de meeste bedrijven. Een uitdaging waarvan ik vrees dat onderschatting door de directie en management op de loer ligt. ‘We hebben nu even wat andere prioriteiten dan het herstellen van de eenheid’. ‘Daarbij zal het wel geld kosten en dat is nu net iets wat we op dit moment niet hebben, eerst die omzet maar eens omhoog’.



Niks ervan, ga nu aan de slag! Zorg dat er weer een eenheid komt. Maak hele duidelijke afspraken over thuiswerken versus op de zaak aanwezig zijn. Organiseer events, al is het een aloud barbecuetje, op afdelingsniveau. Stel mentoren aan voor nieuwe medewerkers. Kruip als management een paar dagen samen om de boel op één lijn te trekken qua visie, plannen en aansturing. Creëer informatiedagen voor alle nieuwe mensen, georganiseerd door ‘ de oude hap’. En bovenal: doe het nu! Geen tijd te verliezen. Je concurrenten doen het ook. Hoe eerder je de eenheid terug hebt, hoe sterker je staat in de strijd de komende jaren.

Succes!

Rob van Herpen

is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’

Bron: Levensmiddelenkrant