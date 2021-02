De Krat: een maaltijdkrat van Nederlandse bodem

AMSTERDAM – De Krat levert al sinds 2010 boodschappen die duurzaam én geheel van Nederlandse bodem zijn. Sinds 2014 levert het bedrijf deze producten ook in een authentieke en toepasselijke maaltijdbox; een houten krat. Tessa Venker, directeur van De Krat, legt uit hoe ze in al die jaren trouw zijn gebleven aan de missie van haar oprichter: Nederlanders leren om creatief te koken met gezonde en seizoensgebonden producten van Nederlandse bodem.

Maaltijdboxen genoeg tegenwoordig, maar toch weet De Krat zich nog altijd goed te onderscheiden door (vrijwel) uitsluitend met Nederlandse producten te werken. “Soms smokkelen we een heel klein beetje met producten als rijst of bulgur, dat groeit hier nou eenmaal niet, dus we kunnen ook niet echt anders. Maar 98 procent van de ingrediënten van onze maaltijden komt van Nederlandse bodem”, vertelt Venker.

“Onze oprichter Eefje Brugman had gewerkt voor Fifteen van Jamie Oliver en liep daarvoor geregeld rond op boerderijen, op zoek naar lokale producten. Daar is ze geïnspireerd geraakt door het koken met verse, lokale producten. Ze wilde andere mensen inspireren om meer lokaal en daardoor ook meer seizoensgebonden te gaan koken en eten. Mensen moesten de seizoenen weer gaan leren begrijpen en aan die gedachte wou ze vasthouden. Zo is De Krat ontstaan. Eerst bezorgden we wekelijks een inspiratiekrat met wisselende producten en sinds 2014 bezorgen we ook verschillende maaltijdboxen.”

B-Corp-gecertificeerd

Bijkomend voordeel van deze gedachte is dat De Krat vanaf de start al een duurzaam bedrijf was. Met de seizoenen meekoken betekent dat er geen ingrediënten onnodig de wereld overgevlogen hoeven te worden. In 2015 werd dit officieel vastgelegd met het B Corp-certificaat. “We hebben twee biologische telers in Limburg en Zuid-Holland waar we zelf producten ophalen en een groentetussenhandelaar die voor ons inkoopt bij telers in Noord-Holland. Verder werken we veel samen met Udea.”

Groentebasis

Behalve dat De Krat goed aansluit bij de toenemende vraag naar lokale producten, spelen de boxen ook goed in op de stijgende vraag om hulp bij het koken van vegetarische maaltijden. “We koken met heel veel groenten en onze vegamaaltijdbox wint steeds meer aan populariteit. Een groot deel van onze klanten komt de kratten bij ons aan de balie ophalen en dan maak ik geregeld een praatje met ze. Zij vertellen het fijn te vinden om hulp te krijgen bij het vegetarisch koken.

Ik heb onze stagiaire, studente voeding & diëtetiek Elenore Boot, hier ook onderzoek naar laten doen en wij zien echt een stijgende lijn in de verkoop van vegaboxen. Vooral in de boxen voor 3-4 personen, wat toch de gezinsboxen zijn. Hierdoor groeit de volgende generatie echt met een nieuw eetpatroon op. We willen in de toekomst ook meer gaan experimenteren met vegan boxen, want daar krijgen we veel vragen over. Er komen steeds meer vegan producten van echt goede kwaliteit”, vindt Venker.

Volgens haar vindt De Krat niet dat mensen massaal vegetariër of veganist moeten worden, maar ze is wel van mening dat het goed is wat minder vlees te eten. “We werken ook al jaren samen met slagers die werken vanuit landschapsbeheer en een veestapel van een redelijke omvang. Enorme porties vlees zijn niet nodig en ook niet goed voor het milieu. Wij vinden het leuk om daar ons steentje aan bij te dragen.”

