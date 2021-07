Dirk verduurzaamt kipassortiment

VELSEN-NOORD – Dirk kiest ervoor om het verse kipassortiment per eind 2023 een ondergrens van één ster Beter Leven te geven.

Al ruim een jaar hebben alle kipvleeswaren bij de formule het Beter Leven-keurmerk met één ster. Deze uitbreiding sluit aan bij de ambitie van de supermarkt om zich te blijven ontwikkelen.

Stap in de goede richting

Marcel Huizing, directeur Dirk, is verheugd op de vooruitgang: "Dirk heeft de ambitie om het assortiment te blijven verduurzamen. Dit is weer een stap in de goede richting. Het assortiment verse kip bestond voorheen nog voor een deel uit kippenvlees van een langzaam groeiend ras. Nu gaat het volledige assortiment verse kip over naar één ster Beter Leven. Dit houdt in dat de dieren meer ruimte, daglicht en afleidingsmateriaal in de stal hebben.” Het afgelopen jaar gaven onder andere de supermarkten Vomar, Coop, Aldi, Jumbo en Picnic aan om over te stappen op een kipassortiment met minstens één ster van het Beter Leven-keurmerk.

Bron: Levensmiddelenkrant