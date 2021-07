Dr. Oetker: ‘Groei door confrontatie en innovatie binnen pizza en cake’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bakproducten en Diepvriesmaaltijden, Criteria: Omzetprestatie (2x) en Succes van producten en innovaties Winnaar: Dr. Oetker

AMERSFOORT - Er gaan drie Gouden Partner-awards richting Dr. Oetker vanwege hun bakproducten en vriesversmaaltijden. Tot groot genoegen van Dorreke Hachmer, senior trade marketeer bij de fabrikant: “Het geeft namelijk aan hoeveel waarde onze innovaties en activiteiten toevoegen.”

Wat vinden jullie van deze winst?

“We zijn heel blij met deze waardering vanuit onze handelspartners. Wij zijn continu bezig met vernieuwen, verbeteren en verrassen binnen zowel onze pizza-als bakcategorie, zodat we deze categorieën kunnen laten groeien en nieuwe shoppers kunnen aantrekken.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We hebben het gebruik van data steeds verder geprofessionaliseerd. Binnen onze afdeling trade marketing geven we objectieve, tailor made, categorieadviezen op basis van scanningsdata, paneldata, retailerdata en shopperstudies. Ook binnen marketing spelen we in op trends, en op basis van onderzoeken bepalen we of onze innovaties succesvol zullen zijn of niet. Binnen onze salesafdeling gaat het gebruik van de (retailer)data steeds verder, hiermee proberen we te reageren en acteren op kansen.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“Als je een consument vraagt naar een bakmerk, dan komen onze merken Koopmans en Dr. Oetker als eerste spontaan naar boven. Beide merken staan voor goede kwaliteit en de zekerheid dat het lukt. Maar er zijn ook verschillen. Daar waar Koopmans al 175 jaar bekendstaat als het vertrouwde, Hollandse bakmerk, staat Dr. Oetker voor eigentijds en fun. Complementair dus en voor elk wat wils! En dan pizza… het woord alleen al is genoeg om een lach op ieders gezicht te toveren.

Consumenten weten ons om die reden al sinds jaar en dag te vinden. We stellen de wensen van de consument centraal en dat laten we ook dit jaar zien met onze productintroducties. We gaan mee met de veranderende consumentenbehoeften als het gaat om voeding. Zo bedienen we ook de groeiende groep van veganisten, vegetariërs of flexitariërs. Dit alles uiteraard zonder concessies te doen op smaak, want genieten blijft belangrijk!”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“Via de hoofdkantoren bieden wij uiteraard goede folderaanbiedingen aan. Maar daarnaast hebben we een actieve buitendienst die extra mogelijkheden aanbiedt. Die zorgen voor extra touchpoints en beleving in de winkels en dus extra omzet. Denk aan mooie POS-materialen, maar ook displays en lokale winacties.”

Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de winnende categorieën?

“Het vergroten van de zichtbaarheid op de winkelvloer voor zowel de bak-als pizzacategorie. Zo hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met Jumbo een decoratiewall geplaatst in een aantal winkels voor de bakcategorie. Daarmee creëren we echt beleving en stopping power op de winkelvloer en de resultaten mogen er ook zijn. Middels diverse activaties, schapaankleding en second placement (zoals displays en cross-sells) hebben we de confrontatie van de categorieën weten te verhogen.”

Rinze Postma

Category manager bij Poiesz

“Dr. Oetker komt altijd met goede en relevante innovaties. Voornamelijk de vruchtenslof is een succes, de vruchtenslof doet het goed bij het publiek van Poiesz. Dit heeft dan ook een positieve impact op het rendement. We hebben een prettige samenwerking met Dr. Oetker.”

Bron: Levensmiddelenkrant