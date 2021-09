‘Een schip dat onderweg is naar het eiland kan kapot gaan’

Supermarkt op Bonaire heropend; op een Caribisch eiland gaat alles anders

KRALENDIJK - Supermarket Warehouse heropende op 26 augustus zijn deuren op Bonaire. Sander van Amstel, oorspronkelijk uit Vleuten, is nu 2,5 jaar supermarktmanager van het enige filiaal van de formule. Hij vertelt vanuit tropisch Nederland over de vernieuwing van de winkel en hoe je een supermarkt runt op een eiland in de Caribische Zee.

Kun je kort wat vertellen over de winkel?

“Voorheen was Van den Tweel Groep eigenaar van de supermarkt. In mei 2018 nam de Jamaicaanse supermarktondernemer Gassan Azan de groep over, bestaande uit vijf supermarkten op de ABC-eilanden. Momenteel is er ook een Van den Tweel Supermarket open op het eiland, dat is meer een Albert Heijn zoals we die op het vasteland van Nederland kennen. Wij richten ons vooral op de lokale bevolking, en minder op toeristen. Wij snijden geen fruit, hebben geen deli-afdeling en hebben een minder diep assortiment dan Van den Tweel.”

Wat is er anders aan de winkel sinds de verbouwing?

“In de 2,5 week durende verbouwing hebben er voornamelijk drie verandering plaatsgevonden. De diepvriesafdeling is vergroot naar dertig diepvrieskasten en drie grote eilanden. Op het eiland Bonaire worden groente, fruit en vlees maar één keer per week aangeleverd, en de bezorging is vrij onzeker. Soms kan het een paar dagen langer duren; in dat geval kan je altijd nog diepvriesproducten blijven verkopen.

Ook is er een nieuwe non-foodafdeling van 54 meter toegevoegd aan de winkel en verkopen we nu vijfhonderd extra Jumbo-huismerkartikelen.”

Hoe kopen jullie in?

“We bestellen zes weken van tevoren bij Euroselect op het vasteland, de im- en exportafdeling van Jumbo. Daarnaast ontvangen we goederen uit de Verenigde Staten en België. Ook wordt een klein deel lokaal ingekocht, denk aan bepaalde groenten en fruit die hier geteeld worden.”

Wat zijn de hardlopers in de supermarkt?

“Avocado’s, bloem, ananas, pasta, rijst en limoenen gaan hier als warme broodjes over de toonbank. Verder volgen we de trends van Euroselect, onze topleverancier uit Nederland. We kiezen uit dat assortiment wat past bij het eiland.”

Wat kan je zeggen over de prijzen van de supermarkt in vergelijking met die op het vasteland in Nederland?

“Het eilandleven is niet goedkoop. Bijna alles wordt geïmporteerd uit het buitenland. Vanuit buurland Venezuela mogen we niet invoeren. Het containerprobleem maakt het nog moeilijker. Ook hebben we geen eigen haven op Bonaire. Alles wordt eerst verscheept naar Curaçao, en moet dan weer per schip naar ons eiland.

Tevens zijn groenten en fruit lastig te kweken op het eiland. Het is wel zonnig, maar daardoor hebben de planten veel water nodig, en ook water is hier prijzig.

Bovendien hebben we een veel groter magazijn dan supermarkten op het vasteland. De totale bruto-vloeroppervlakte (bvo) is zo’n 2000 vierkante meter, ongeveer de helft daarvan beslaat het magazijn. Er moet een voorraad zijn voor twee tot drie weken, want een schip dat onderweg naar het eiland is, kan kapot gaan.”

Bron: Levensmiddelenkrant