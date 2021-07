FrieslandCampina: ‘We zoeken een win-winsituatie’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Kaas, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: FrieslandCampina

AMERSFOORT - Het winnen van een prijs is altijd leuk. Dat is de eerste reactie van Joren Janssen, trade marketeer kaas bij FrieslandCampina. De fabrikant is in de categorie Kaas in de prijzen gevallen op het criterium Succes van producten en innovaties. Janssen vertelt hoe FrieslandCampina dat gelukt is.

Van harte gefeliciteerd. Wat vind je ervan?

“Het winnen van een prijs is altijd leuk! En natuurlijk helemaal als dit wordt verkozen door alle inkopers en category managers met wie wij dagelijks intensief samenwerken. Customer preference is een van onze steunpilaren. Wij geloven in langetermijnrelaties met de klant, waarbij wij samen gemeenschappelijke, constructieve plannen opstellen. Deze prijs bevestigt daarom onze strategie en moedigt aan om hier met volle kracht mee door te gaan.”



Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie kaas verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers?

“Wat ons uniek maakt is – denk ik – dat wij onze productinnovaties relevant maken voor onze klant en consument. Wij doen dit door de strategie van de klant en FrieslandCampina bij elkaar te leggen, en middels een joint-businessplanning onze innovaties te ontwerpen. Een goed voorbeeld hiervan is Milner smeerkaas minder zout. Ons gezamenlijk belang is betere en gezondere voeding voor de consument; door goed naar de trends en klantbehoefte te kijken, zijn we uitgekomen op Milner 25% minder zout. Het samenwerken in productinnovaties is ook echt iets waar we verder willen uitbreiden.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Win-winsituaties opzoeken, waarbij de klant en wij samen winnen. Een belangrijke pijler voor ons beide is base groei van onze merken, aangezien we daar natuurlijk allebei van profiteren. Een goed voorbeeld hiervan is grammage-aanpassing voor onze voordeelplakken van 350 naar 300 gr. Deze kleine tweak leverde 10 procent groei in base-omzet op.

Zo willen we ook dit soort kleine product-packinnovaties blijven ontwikkelen, zodat we het meest relevant zijn en blijven voor de consument. Daarnaast willen we een voortrekkersrol pakken in de categorie om meer klanten naar onze merken te trekken.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Afgelopen twee jaar is natuurlijk een bijzondere periode geweest, merendeel thuiswerkend. We schakelen nu digitaal veel vaker en kunnen daardoor efficiënter en meer agile samenwerken. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we samen goed op de kooktrend hebben kunnen inspelen. Door goede samenwerking hebben nieuwe productintroducties, zoals het Parrano stuk en Parrano verse poeder, een snellere weg naar het schap kunnen krijgen. En nog meer introducties to come in ‘22, dus houd het schap goed in de gaten.”

Martijn Vlastuin

Operationeel directeur Retail bij AH Van den Tweel over FrieslandCampina:

“FrieslandCampina is een partner waar we zeer prettig mee samenwerken. Ze komen hier regelmatig op bezoek en we bespreken samen hoe we tot mooie en commercieel krachtige presentaties komen.”

Bron: Levensmiddelenkrant