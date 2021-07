Mars: 'Innovaties zijn een belangrijke groeidrijver binnen ijs'

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Diepvries zoet, Criterium Succes van producten en innovaties, Winnaar: Mars

VEGHEL - De introductie van de pint-varianten van Snickers®, Mars® en M&M’S® is nog maar net gedaan en geeft aan hoe belangrijk innovatie voor Mars is. De fabrikant wint de Gouden Partner binnen de categorie Diepvries zoet op het criterium Succes van producten en innovaties. Robert Hillebrand, category leadership manager, reageert op de overwinning.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Echt hartstikke gaaf ! Wij zijn uitermate blij dat we door onze klanten worden gewaardeerd om onze inzet voor de ijscategorie. Wij proberen in onze plannen altijd het belang van de retailer mee te nemen en het is voor ons een groot compliment dat dit ook zo wordt ervaren.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie Diepvries zoet verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers?

“Wij gaan in onze plannen altijd uit van de triple win, we willen iets goeds neerzetten voor de consument, de retailer en natuurlijk ook voor ons als bedrijf. Ik denk dat deze inspanningen ook door de retailers worden gezien. Daarnaast kunnen wij met onze sterke merken echt iets toevoegen aan de ijscategorie als het gaat om de fun van M&M’S® of de specifieke producten van onze bars-merken in een ijsvariant.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“De introductie van het grootste chocolademerk in de ijscategorie met M&M’S® is natuurlijk een hoogtepunt. Ook zijn we heel erg blij met de lancering van onze pint-varianten van Snickers®, Mars® en M&M’S® , hiermee hebben we een nieuwe stap gezet in het claimen van een brede positie in de categorie voor verschillende gebruiksmomenten.”

Waarom zijn jullie op het criterium Succes van producten en innovaties het meest succesvol in deze categorie?

“Innovaties zijn een belangrijke groeidrijver binnen de ijscategorie. Shoppers kopen een ijssmaak, variant of product omdat het nieuw is. Met onze sterke merken weten we in te spelen op de behoefte van de consument en de huidige trends, en daarmee geloven wij dat wij waarde toevoegen voor zowel de consument als de retailer.”

Hoe verleiden jullie de consument?

“Naast promoties proberen we extra zichtbaarheid te creëren in de winkel door middel van schapcommunicatie. Deze schapcommunicatie plaatsen wij in samenwerking met retailers of partijen waar retailers graag mee werken. Waar mogelijk zoeken we synergieën tussen ambient (chocolade) en ijs, hiermee trekken we het over verschillende categorieën heen. Daarnaast is online zichtbaarheid ook niet meer weg te denken met de opkomst van D-COM en zorgen we dat we ook hier goed zichtbaar zijn voor de consument.”



Bron: Levensmiddelenkrant