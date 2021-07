Melitta: ‘Verduurzaming en innovatie zonder in te boeten aan de kwaliteit’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Non-food, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Melitta

GORINCHEM - Alexander de Vries, brand manager bij Melitta, is blij met de groei van Melitta van de afgelopen jaren en kijkt uit naar de toekomst waarin verduurzaming en innovatie vooropstaan. Het succes van producten en innovaties blijkt uit de constante groei en blijvende vernieuwingen.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van de Gouden Partner! Wat nemen jullie hiervan mee?

“We zijn er zeer blij mee en vereerd. Het is een blijk van waardering van onze handelspartners. Zij geven hiermee een duidelijke boodschap dat ze onze aanpak van de afgelopen jaren op prijs stellen. Het geeft vertrouwen om ook de komende jaren de categorie verder te laten groeien.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar die er uitspringen op basis van succes van producten en innovaties?

“Het hoogtepunt is de introductie op 1 januari dit jaar: alle Swirl afvalzakken zijn gemaakt van 80 procent gerecycled plastic. Daarvan is minstens de helft afkomstig uit Post Consumer plasticafval. Hiermee willen we de consument een duurzamere oplossing bieden en het milieu minder belasten. Dit alles zonder in te boeten aan de kwaliteit van onze merken.”

Wat hebben jullie de afgelopen twee jaar gedaan om de samenwerking met jullie afnemers te verbeteren?

“We hebben de samenwerking verbeterd door gezamenlijk ondersteuning aan de categorie te geven. Dit doen we door de samenwerking aan te gaan met de retailer en een goede analyse van de categorie te maken. Van daaruit worden adviezen gegeven en in kaart gebracht welk assortiment daarbij hoort en dragen we optimalisaties en introducties aan. In onze categorie is de promotiedruk gelukkig niet zo hoog. Maar juist door inzet van tv-reclames, instore promoties en folders blijven we de consument verleiden. Ook door een betere plaats in het schap.”

Wat gaan jullie doen om de volgende editie weer Gouden Partner te worden?

“We zullen blijven werken aan verduurzaming van de categorie en blijven innoveren en inspelen op de wensen van de consument. Tevens zullen we door middel van analyses een advies op maat afgeven per klant. Zodoende voegen we waarde toe aan de categorie en door deze verder uit te bouwen, zorgen we voor gezamenlijke winstgevende groei.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“De consument verwacht van de producent dat deze duurzame oplossingen op het gebied van plasticafval op de markt brengt. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid en zullen tegen 2025 onze plastic producten integreren in een duurzaam productieproces gebaseerd op een visie die uitgaat van een circulaire economie voor plastic producten. Daarnaast bieden wij onderscheidende producten aan, zoals fixeerband, Actif Fresh, Ocean 5 liter en embossed vuilniszakken.”



Harold Bokkers

Senior category manager bij Poiesz over Melitta:

“Wat mij betreft is Melitta een terechte winnaar. Ze denken namelijk met mij mee als category manager en het is een mooie aanvulling op ons private label. Melitta is heel erg aan het innoveren, het milieuaspect staat er hoog in het vaandel en ze maken een mooie ontwikkeling door. Ook is de samenwerking open en transparant. Ga zo door!”

Bron: Levensmiddelenkrant