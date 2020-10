Nestlé brengt beleving naar de winkelvloer

GOUDEN PARTNER Categorieën: Chocolade, Koffie en Thee, Vegetarisch en Vleesvervangers Criteria: Rendementsbijdrage (twee maal), Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Nestlé Nederland

AMSTELVEEN - Nestlé Nederland is een grote speler, ook als het gaat om de Gouden Partner. Ook dit jaar nemen ze er weer verschillende mee naar huis. “Supernieuws!’, aldus Marjolijn Niggebrugge, commercial director bij Nestlé Nederland.

Welke ingrediënten zijn nodig voor het winnen van meerdere Gouden Partners?

“Onze sterke merken en innovaties zijn de sleutel tot ons succes. Hierdoor weten we shoppers steeds opnieuw te verleiden en te binden. Over de laatste jaren slagen we er steeds beter in de beleving naar de winkelvloer te brengen, waardoor we zien dat het vliegwiel verder gaat draaien.”



Wat zijn belangrijke momenten hiervoor geweest?

“Nou, dat zijn er nogal wat. Denk maar eens aan de introductie van het complete Starbucks-assortiment. Daar hebben we ons echt op kwaliteit van distributie gericht. Maar ook innovaties binnen Kitkat in de smaakvariaties Ruby, Matcha en Gold zijn een succes. En natuurlijk sensationeel: onze Garden Gourmet Sensational burger, gehakt en worst.



Hoe spelen jullie in op de wensen van de retailer?

“Onze innovaties zijn gericht op het toevoegen van waarde voor de consument en de retailer. In deze tijd zien we ook weer dat door het thuiswerken de aandacht voor kwaliteit in koffie die in huis gedronken wordt verder toeneemt. Deze innovaties zijn daarom recht in het hart van deze behoefte.

Daarnaast hebben we vanuit onze aanwezigheid in heel veel landen een diepe kennis van de categorieën waarin we actief zijn. Met name in de steeds verder ontluikende vegetarische categorie zien we dat onze lange historie in deze productgroep kennis geeft. Dat stelt ons in staat om ook echt met klanten mee te denken op niveau van de assortimentsgroep, op een manier die het beste bij zijn of haar formule en shopperprofiel past.”



En hoe verleiden jullie de consument?

“Sterke promoties zijn van belang voor onze klanten en consumenten. We kijken daarin breder dan alleen prijspromoties. We hebben hele mooie activatieplatvormen; een goed voorbeeld is die van de seizoensactivatie van Starbucks. Hiermee brengen we echt het warme wintergevoel naar de winkelvloer van de retail en inspireren we voor meer koffievariatie in huis.”

Rob de Bruin

Senior category manager vlees, vleeswaren en vis bij Jan Linders over Nestlé Nederland:

Rob de Bruin is zeer tevreden over de samenwerking met deze levensmiddelenproducent: “Nestlé heeft goede insights van de totaalmarkt vegetarisch en denkt vanuit de shopper. Vanuit de beslisboom voor de aankopen van vegetarische producten komen ze tot een logisch, gefundeerd advies omtrent assortiment en schappresentatie. Hierbij kijken ze niet alleen naar hun eigen merk, maar naar het totale vegetarische schap. Dit wordt zeer gewaardeerd door ons.”

