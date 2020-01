Oma’s Soep: ‘Geen standaardsoepje dankzij receptuur’

Oma’s Soep wil groeien om haar doelstelling te halen: 1.000 ouderen per week helpen

AMSTERDAM - Samen met ouderen soep maken is voor velen geen alledaagse bezigheid, maar daar heeft Max Kranendijk verandering in gebracht. De oprichter draait er inmiddels zijn hand niet meer voor om. Om meer aandacht te vragen voor eenzame ouderen heeft hij het evenement ‘Oma’s Soep Topchef’ georganiseerd.

Naast de eerste editie van het event worden er wekelijks kookdagen georganiseerd, waarbij vrijwilligers samen met ouderen soep maken. Tijdens die kookdagen worden ingrediënten gebruikt die anders zouden worden weggegooid. De soepen zijn inmiddels te verkrijgen bij verschillende vestigingen van Albert Heijn, Spar en Marqt. Levensmiddelenkrant spreekt met Kranendijk over het liefdadigheidsinitiatief en de ambities.

Wat is de gedachte achter Oma’s Soep?

“Samen met Robert Croesse ben ik dit initiatief begonnen nadat mijn oma op kerstavond vertelde dat ze zich wel eens eenzaam voelt. Daarom zou ze graag wat vaker samen soep maken, maar haar familie en vrienden wonen te ver weg of zijn niet meer zo mobiel. Robert merkte ook bij zijn studie geneeskunde dat er meer ouderen zijn die lijden onder eenzaamheid. Toen hebben we onze koppen bij elkaar gestoken en Oma’s Soep opgericht. We organiseren kookdagen waarbij ouderen gezamenlijk soep maken van restproducten van supermarkten en groenteboeren. Inmiddels worden er nu kookdagen georganiseerd in zeven buurthuizen door Amsterdam en vier in Groningen. In Utrecht en Rotterdam worden ondertussen ook de eerste kookdagen opgezet. We zijn begonnen met verkoop aan horecaondernemers en hebben altijd als doel gehad om met Oma’s Soep in het supermarktschap te komen.”

Hoe hebben jullie de weg naar het supermarktschap aangepakt?

“We zijn als eerste met Marqt in zee gegaan, waarbij wij met hun restproducten de soepen maken op kookdagen én zij leggen ons product bij hen in het schap. We zijn destijds begonnen met een pilot, waarbij Oma’s Soep bij tien vestigingen in Amsterdam werd verkocht. Inmiddels heeft Marqt wat minder filialen, maar de samenwerking blijft onder de nieuwe eigenaar Udea bestaan. We blijven in Amsterdam hun reststromen gebruiken tijdens de kookdagen en liggen daar nog in de schappen. Naast de samenwerking met Marqt hebben we andere formules benaderd, waarbij Spar de eerste was die toehapte. Terwijl het partnership met Spar liep, deden we ook mee met de Albert Heijn Product Pitch. Die hebben we in april 2019 gewonnen. We hebben de jury overtuigd door een van de oma’s naar voren te schuiven op het pitchmoment. Zij heeft ons verhaal verteld en de soepen laten proeven. Die vielen goed in de smaak, net als het initiatief achter de soep. Supermarkten zijn tegenwoordig sowieso meer op zoek naar producten met een verhaal, daar passen wij goed bij.”

Bij de Albert Heijn Product Pitch werden uit zestig aanmeldingen twintig start-ups gekozen. Waarmee onderscheidt Oma’s Soep zich van de rest?

“Wij werken met restproducten op de kookdagen, waarmee we voedselverspilling tegengaan, maar waarmee we ook vooral een sociale impact maken. De consument draagt door het kopen van onze soep direct bij aan het blij maken van ouderen. De omzet van de soepverkoop gebruiken we om kookdagen te organiseren, zodat de ouderen onder de mensen komen en gezellig aan het koken zijn. We hebben de ambitie om verder te groeien en ruim 1.000 ouderen per week bij ons project te betrekken. Dat zijn er nu zo’n 150. Dit is de sociale impact die wij maken.”

Loopt de samenwerking met Spar ook nog door?

“Jazeker, en daar zijn we heel blij mee. Ze zijn als hoofdsponsor ook aanwezig geweest bij ons Oma’s Soep Topchef-evenement. En de soepen liggen ook nog gewoon bij hen in de schappen. Wij merken dat onze soep in de stedelijke en grotere Spar-winkels goed verkoopt. In de kleinere winkels in dorpen hangt het af van de promotie die we kunnen doen. We merken dat mensen daar vaker zelf koken, waardoor onze kant-en-klare verse soepen er wat minder presteren.”

Hoe gaan jullie de strijd aan met vergelijkbare producten in het koelschap?

“Ons product is duurder dan normale verse soep. Dat komt doordat een groot deel naar de kookdagen gaat, maar we vinden het ook belangrijk dat er kwaliteitsproducten in de schappen liggen. We vinden dat voeding soms te goedkoop is, als je meeneemt wat er allemaal bij komt kijken om het op een duurzame manier te doen. Als je kijkt naar onze kippensoep, dan kiezen wij altijd voor kip met een Beter Leven keurmerk van minstens 2 sterren. Door de kookdagen komen er unieke recepturen naar boven en dat is een van onze onderscheidende facetten. Als je onze producten vergelijkt met andere verse soepen die in de schappen liggen, zijn die van ons smaakvoller. We zijn niet bang om er kruiden en specerijen in te doen en daardoor geen standaardsoepje te zijn.”

Oma’s Soep heeft de ambitie om verder te groeien. Hoe gaan jullie dit aanpakken?

“We willen onze naamsbekendheid vergroten, waardoor de verkoop toeneemt en we meer ouderen kunnen helpen. We liggen op dit moment bij verschillende Spar-filialen en zo’n 130 Albert Heijn-winkels. Met het winnen van de pitch hebben we gratis marketingmaterialen gekregen. Bovendien hebben we met onze vrijwilligers in verschillende AH-supermarkten de soep aan de consumenten laten proeven. Dat liet goede resultaten zien qua rotatie. Om onze doelstelling van 1.000 ouderen te halen moeten we in drie keer zoveel AH-winkels liggen. Met de huidige omzet kunnen we de kosten dekken voor de 150 ouderen die nu in ons project participeren. Daarom willen we graag ingang krijgen bij andere Nederlandse supermarkten, zodat we meer ouderen kunnen helpen. De focus ligt op dit moment echter wel bij de uitbreiding binnen Albert Heijn.”

SAMENWERKING MET START-UPS

Supermarkten worden vaak benaderd door start-ups met de vraag om hun producten in de schappen te leggen. Levensmiddelenkrant heeft Coop, AH en Jumbo gevraagd hoe zij tegen de samenwerking met start-ups aankijken. Zo meldt Yvonne van Asselt, corporate communicatie & mvo-manager bij Coop, dat zij nieuwe ontwikkelingen en productinnovaties omarmen. Op dit moment zijn gesprekken met start-ups onderdeel van het reguliere category management. “Onze Coop Vandaag-formule biedt ruimte om nieuwe ontwikkelingen kleinschalig te testen en vanuit daar bij succes uit te rollen. Trends die we zien bij start-ups zitten met name op duurzaamheids- en gezondheidsaspecten. Vegan is bijvoorbeeld een opkomende markt. Wij geloven erin dat, ondanks de ontwikkelingen aan de fabrikanten- en retailzijde, er ruimte blijft voor start-ups die de strijd tegen voedselverspilling aangaan. Kijk bijvoorbeeld naar Too Good To Go, waar we een succesvolle samenwerking mee hebben.” Lokale boeren

Albert Heijn-woordvoerder Pauline van den Brandhof geeft aan dat innovatie en werken met (jonge) ondernemers en leveranciers belangrijk is voor de supermarkt. Zo zien zij bij de ene productgroep meer innovaties en ontwikkelingen dan bij de ander, dus hangt het per productgroep af hoe ze ermee omgaan. “Verder hebben we nog lokale ondernemers die een plek hebben bij Albert Heijn. Dat gaat niet specifiek om jonge ondernemers. Een voorbeeld hiervan is ‘Streeckgenoten’; lokale boeren die hun producten leveren aan winkels in hun regio”, aldus Van den Brandhof. Innovatielab

“Jumbo heeft speciaal voor leveranciers en productontwikkelingen, waaronder start-ups, het Innovatielab opgezet”, zo laat Paulien Straeter, ad interim corporate communicatie adviseur bij Jumbo, weten. Naast de vaste leveranciers nodigt de organisatie ook nieuwe leveranciers en productontwikkelaars uit; dit biedt start-ups de mogelijkheid om hun producten onder de aandacht te brengen. Specialisten van Jumbo beoordelen alle inzendingen en kijken of het een plek in het schap kan krijgen. Vervolgens mogen de geselecteerde leveranciers en productontwikkelaars hun product presenteren aan een expertpanel. Als zij enthousiast zijn, maakt de assortimentsmanager met de leverancier een plan om het product in de winkels te plaatsen. “Op deze manier zijn er al veel nieuwe producten in de schappen van Jumbo beland.” Verder laat Straeter weten dat Jumbo binnen het Innovatielab met verschillende thema’s werkt, maar dat leveranciers en productontwikkelaars de formule het hele jaar door kunnen benaderen met relevante, op klantbehoeftegebaseerde productinnovaties.

Bron: Levensmiddelenkrant