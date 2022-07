Riedel: ‘We willen het meest ondernemende bedrijf van de Benelux zijn’

GOUDEN PARTNER, Categorieën: Frisdranken/Vruchtensappen, Criteria: Meedenken op niveau assortimentsgroep (2 x) & Succes van producten en innovaties, Winnaar: Riedel

EDE - Elkaar goed leren kennen en er samen voor gaan zitten, voor category manager Margreet Houthoff is het essentieel. Daar leek de klad in te komen tijdens de coronacrisis, toen fysiek contact even onmogelijk was. Maar wat bleek? Het leverde juist meer tijd op om met elkaar te sparren. De samenwerking werd geïntensiveerd en de categorie groeide. Zo win je dus drie Gouden Partners.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Dit is een mooie kroon op onze samenwerking! Zeker de afgelopen tijd, waarin goed contact in eerste instantie een uitdaging vormde. Uiteindelijk hebben de omstandigheden onze samenwerking juist geboost, doordat we vaker met elkaar konden sparren. Naast dat we zelf vol ideeën zitten, luisteren we altijd naar de visie van de klant. Deze prijs toont voor ons de waardering dat zij zich gehoord voelen en dat onze adviezen en innovaties goed aansluiten op hun wensen en trends.”

Als jullie kijken naar de afgelopen twee jaar, wat is dan écht een hoogtepunt?

“Ons doel is om het meest ondernemende bedrijf van de Benelux te zijn. De afgelopen twee jaar hebben we zeker niet stilgezeten! Zo maakten we fruitijsjes van onze sappen, zetten we onze meenemers om van PET naar PAK en verlaagden we de suikerinname door introducties als DubbelFrisss 1 kcal. Dat we dit in zo’n kort tijdsbestek hebben weten te bereiken, maakt het behalen van dit doel wel echt ons hoogtepunt.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

“Voor ons is het belangrijk om de categorie als geheel te laten groeien. Het analyseren van de trends en ontwikkelingen vormt hierin de basis. Kijkend naar het gedrag van de consument, proberen wij die wensen en behoeften te vervullen. Voor elke supermarkt zijn deze natuurlijk anders, dus meten we ons advies aan op de specifieke formule.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Vertrouwen, proactiviteit en flexibiliteit. Samen werken we continu aan de verdere ontwikkeling van de categorie. Hiervoor zitten we regelmatig samen om deze vanuit verschillende hoeken te bekijken en kansen te identificeren. Door goed in contact te blijven, halen we het optimale uit onze samenwerking. Op deze manier leer je elkaar goed kennen en kan je snel schakelen. Zeker tijdens corona, toen fysieke afspraken ineens moesten worden omgegooid. Vraag en aanbod fluctueerden snel, dat was nieuw voor ons beide, maar samen zijn we hier goed uitgekomen. Het is fijn om te zien dat onze partners dit ook gewaardeerd hebben.”

Hoe kijken jullie naar de samenwerking met opkomende kanalen zoals flitsbezorgers?

“We zien dat juist onze categorie hierbinnen van belang is, vanwege de hoge impulsfactor op dranken. Op deze manier kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken en kunnen nog meer consumenten genieten van onze sapjes!”

“Deze leverancier is echt een uitblinker op het gebied van meedenken over de categorie. Mede om deze reden heeft Riedel in 2021 onze samenwerkingsaward gewonnen.”

Tom Gouw, category manager bij Boon Food Group

Bron: Levensmiddelenkrant

