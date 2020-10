'Sommige chocolade is echt over de top'

Omzetgroei van chocolade in de supermarkt dit jaar 5 procent

DEN HAAG - “Chocolade past bij ieder moment, van opstaan tot naar bed gaan. Maar het lekkerste is als je een stukje neemt om echt van te genieten, bijvoorbeeld bij een kopje koffie.” Dat is de mening van Theo Heere, directeur van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). Hij vertelt Levensmiddelenkrant over de ontwikkelingen in het chocoladeschap.

“Om te beginnen is cacao voor ons land heel belangrijk. Zo’n 25 procent van de totale cacaoproductie komt binnen in de Rotterdamse haven. Een deel daarvan wordt doorgevoerd naar andere landen, maar een groot deel verwerken we ook hier”, vertelt Heere. Daarom beschouwt de VBZ het als haar taak om te kijken wat zij kunnen doen in het kader van duurzaamheid.

Eén doel is dat in 2030 alleen nog duurzame cacao wordt geproduceerd, met de overeenkomst DISCO (Dutch Initiative on Sustainable Cocoa). “Dat betekent dat producten van de voorkant tot de achterkant verantwoord gemaakt zijn. Ontbossing zou dan niet meer moeten plaatsvinden voor de productie van cacao. Een ander belangrijk doel is een leefbaar inkomen genereren voor alle cacaoboeren”, legt Heere uit. Hij geeft aan dat daar soms wel haken en ogen aan zitten. “Dit komt doordat veel boeren naast cacao ook andere producten maken. Als andere gewassen dan mislukken, zijn wij alsnog verantwoordelijk om te zorgen dat het inkomen goed genoeg is.”

Tot nu toe zijn dan ook niet alle antwoorden gevonden. Wel zijn veel grote fabrikanten al grootse plannen aan het opzetten om tot verbetering te komen, verzekert Heere. Daarnaast ziet Heere ook verandering in de supermarktschappen. Dit jaar, net zoals in vele andere categorieën, net iets meer dan in andere tijden. “Corona verstoort alle vaste beelden die we hadden. We zien bijvoorbeeld een grote groei in consumptie binnenshuis.”

Nieuwe smaken

Dat zorgt voor een gestegen verkoop van repen en bite-size chocolade. Maar er is niet alleen een verandering in de hoeveelheid chocolade, ook het type verandert, zo signaleert Heere: “Je ziet de afgelopen jaren dat er een switch is naar gezondere alternatieven. Bijvoorbeeld hele pure chocolade, of repen waarin veel noten verwerkt zitten. Chocola hoeft helemaal niet meer heel ongezond te zijn.”

Bovendien is er nog een trend te zien die sinds een aantal jaar de boventoon voert. “Er is een ongelofelijke variëteit aan smaken die je daarvoor nog niet zag. Er zijn steeds meer en vaker nieuwe smaken in de schappen te vinden. Daarvoor was de chocolademarkt redelijk stabiel, slechts bepaalde smaken waren in de mode, en veel verder dan wit, melk of puur reikte het aanbod niet. Wanneer er hazelnoten aan de chocolade waren toegevoegd, was dat al vrij bijzonder.”

Seizoenschocolade

Wat begon met de smaak Karamel & Zeezout heeft zich dus steeds verder uitgebreid in de markt. Vooral millennials blijken volgens Heere op zoek naar ‘nouveauté’. “Sommige producten zijn inmiddels ver over de top, daar is zoveel overheen gestrooid dat de chocolade bijna niet meer te zien is”, vertelt hij. “Ook zie je steeds meer fabrikanten die zich richten op seizoenschocolade, bijvoorbeeld met frisse smaken in de zomer en wat warmere smaken om de consument mee te verwennen in de winter.”

Door de smaakontwikkelingen groeit de chocoladebranche zowel in volume als in waarde. In Nederland bedraagt de gemiddelde omzet in de hele markt 900.000 euro, meent Heere. Daarnaast ziet hij ook een toenemende vraag in supermarkten. “Dat is deels toe te schrijven aan corona, in de supermarkten zien we een groei van 5 procent”, licht hij toe. “Dat komt ook weer deels door de keuze in exotische smaken: daarvoor zijn consumenten toch bereid iets meer neer te leggen.”

Indelen op smaak

Daarmee liggen er ook extra kansen voor formules en fabrikanten om die smakentrend in de supermarkt beter te laten uitkomen. “Fabrikanten willen vaak alles van hun merk bij elkaar hebben liggen, maar probeer het eens in te delen op smaak. Alles met fruitschijfjes bij elkaar, en alles met karamel verzameld. In die zin is dat voor de consument ook overzichtelijk.”

Bovendien ziet hij goede mogelijkheden wanneer producten buiten het schap om worden gepresenteerd, zeker wanneer er wordt ingespeeld op speciale momenten: “Ik denk hierbij aan Sinterklaas, maar ook rond het Suikerfeest zijn er veel mogelijkheden. Het belangrijkste is dat er een manier wordt gevonden om chocoladeproducten te laten shinen.”

