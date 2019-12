IRI: ‘Vier hoofdtrends te zien onder de winnaars Gouden Partner’

IRI geeft inzicht in categorieontwikkelingen

ZALTBOMMEL - In alle categorieën waar dit jaar Gouden Partners werden uitgereikt, zijn volop ontwikkelingen en trends te zien. Levensmiddelenkrant heeft de samenwerking met IRI opgezocht om te kijken naar wat er speelt binnen deze categorieën.

De ontwikkelingen in de retailbranche gaan razendsnel en in een interview met Levensmiddelenkrant vertelt Sjanny van Beekveld, sr. business consultant, welke trends terug te zien zijn in de categorieën van de Gouden Partner.

IRI heeft de cijfers van achttien categorieën onder de loep genomen. Hoe komen deze cijfers tot stand?

“Op wekelijkse basis krijgen we alle scanninggegevens van de supermarkten. Dit is exclusief Lidl en Aldi. Die vullen we aan met consumentenpanelgegevens. Op deze manier kunnen we duidelijk de omzetontwikkelingen per categorie in kaart brengen. Deze scanninggegevens zijn gebaseerd op de daadwerkelijke verkopen van de supermarkten. Aan de hand daarvan zien we welke producten populair zijn en van welke fabrikanten deze zijn. Dan gaan wij per categorie selecteren.”

Welke overall trends zien jullie terug in de categorieën?

“Wij signaleren daarin vier hoofdtrends. Als eerste is dat convenience in de breedste zin van het woord. Vroeger zag je dit terugkomen in voorgesneden groenten, maar nu draait het meer om mentale convenience. Niet meer snijden, maar ook niets meer bij elkaar hoeven zoeken of niet meer nadenken over wat je vandaag weer op tafel gaat zetten. De consument helpen met wat er op tafel komt is waar het om draait. Dat zie je in de maaltijden verspakketten, maar ook met portiegroottes wordt hierop ingespeeld. Dat is allemaal mentale convenience. In zuivel zie je bijvoorbeeld dat de grote pakken het verliezen van kleinere porties.

“De tweede trend heeft alles te maken met gezondheid en allergieën. Dit zien we terug in de vorm van minder vlees, minder koolhydraten en juist meer groenten en plantaardige producten. Hier valt ook onder dat fabrikanten veel bezig zijn met het reduceren van zout, suiker en vet. Wat hieraan linkt is de trend van verse en pure producten. Er wordt vaker gekozen om zelf authentieke recepten te bereiden zonder pakjes of zakjes. Maar ook binnen de categorie baby- en kindervoeding zien we dat consumenten kiezen voor zelfgemaakte hapjes of potjes met minder toevoegingen. Hieronder valt ook duurzaamheid, een onderwerp dat in elke categorie een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan duurzamere verpakkingen of zuivel en kaas van weidemelk.

“Hoewel veel keuzes worden gemaakt vanwege het gezondheidsaspect, zien we ook dat er bewust voor minder gezond eten wordt gekozen, voor genieten. De consument gunt zichzelf iets lekkers. Daardoor kopen we meer luxere producten zoals chocolade, ijs, koeken en speciaalbieren. Maar ook het borrelmoment met chips, tapas en kaas is populair.”

Binnen welke categorieën verwachten jullie de komende jaren verdere groei?

“Binnen bier verwachten we nog verdere groei, want alcoholvrij neemt een vlucht, evenals speciaalbieren. Je ziet dat twee trends hierin terugkomen: gezondheid (alcoholvrij) en genieten (speciaalbier). Verantwoord tussendoor, daar zien we ook veel potentie in. Er komen meer concepten die op snacking zijn gericht en die ook steeds gezonder worden. Tussendoor is een belangrijk moment, omdat er vaker kleinere maaltijden per dag worden genuttigd. De traditionele maaltijdmomenten van ontbijt, lunch en diner beginnen langzaam weg te ebben.”

Veertig fabrikanten winnen titel

DIT ZIJN DE WINNAARS

Welke fabrikanten werkten in de afgelopen twee jaar het beste samen met de supermarktformules? Oftewel: welke fabrikanten gaan dit jaar naar huis met een Gouden Partner? Inkopers en category managers van de verschillende supermarktorganisaties bogen zich ook dit jaar weer over deze prangende vraag. Zij beoordeelden fabrikanten in achttien categorieën met rapportcijfers op de volgende criteria: Omzetprestatie, Rendementsbijdrage, Meedenken op assortimentsniveau en Succes van introducties. Zo zijn er vier titels per categorie.

De 72 Gouden Partners zijn dit jaar verdeeld over veertig fabrikanten. Sommige winnen op meerdere criteria of in verschillende categorieën. Op de volgende pagina’s leest u de succesverhalen van de fabrikanten. Wat hebben zij de afgelopen jaren gedaan om nu (weer) te worden beloond voor hun samenwerking?