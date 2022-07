Bierverkopen stijgen met 13 procent, toch zorgen om oplopende kosten

DEN HAAG – De bierverkoopcijfers van 2022 laten een stijging zien ten opzichte van 2021. Toch maken brouwers zich zorgen over oplopende kosten.

De bierverkopen van het eerste halfjaar van 2022 liggen ruim een procent boven de cijfers van dezelfde periode in 2019, dus vóór de coronacrisis. Vergeleken met 2021, ten tijde van de lockdown en alle beperkingen waar de horeca onder te lijden had, is er een stijging te zien van bijna 13 procent.



Verhoging verbruiksbelasting

Ondanks de lichte stijging in de verkoopcijfers maken brouwers zich grote zorgen om de verhoging van verbruiksbelasting. Per 1 januari 2023 zal de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken worden verhoogd van 8,83 cent per liter naar maar liefst 20,20 cent per liter.

Fred Teeven, de nieuwe voorzitter van Nederlandse Brouwers, ziet de zorgen met eigen ogen tijdens zijn kennismakingsronde langs alle leden van Nederlandse Brouwers en maakt zich hard voor de belangen van de brouwers. “Wat ik zie is dat overal alle zeilen moeten worden bijgezet om te voldoen aan de grote vraag naar bier. Er wordt bikkelhard gewerkt en de gedrevenheid is enorm. Brouwers houden van hun ambacht. Ze zijn trots op hun bieren en willen dat de bierdrinkers daarvan kunnen genieten. Daarom worden er vele extra uren gemaakt om voldoende bieren bij de consumenten te krijgen”, zegt Teeven.

Hij vervolgt: “Er zijn ook wel degelijk zorgen. Over de krapte op de arbeidsmarkt en de steeds maar stijgende prijzen van grondstoffen en energie. Die prijsstijgingen liggen buiten hun macht. Des te wranger is dat het daarnaast de overheid is die zelf voor extra prijsstijgingen gaat zorgen door een verdubbeling van de verbruiksbelasting en nog wel voor een product, alcoholvrij bier, dat diezelfde overheid zo belangrijk vindt in het kader van het tegengaan van alcoholmisbruik.”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops