Jaaroverzicht april: Plus timmert aan de weg en duurzaamheid wordt de norm

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten op een rij. April stond in het teken van de wijzigingen in het supermarktlandschap. Langzaam worden die nu ook zichtbaar voor consumenten. De naam Coop verdwijnt uit het straatbeeld nu de winkels worden omgebouwd naar Plus.

Veranderend supermarktlandschap

Supermarktketen Plus had het druk in april. Het bedrijf startte met de ombouw van de overgenomen Coop-winkels naar de Plus-formule. In het Friese Heeg opende Plus de eerste van zeventig om te bouwen winkels. Het was voor ons land de tweede grote formulewijziging in korte tijd na de overname van Deen door Albert Heijn en anderen.

In April maakte Plus ook bekend dat het acht winkels verkocht aan concurrent Boni om aan de voorwaarden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te voldoen.

Naast al het ombouw- en verkoopnieuws vierde de supermarktketen samen met Fairtrade Nederland het tienjarig bestaan van de samenwerking. Dat begon ooit met Fairtrade bananen en is ondertussen uitgegroeid tot meer dan vierhonderd huismerkproducten met het Fairtrade keurmerk.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een blijvend onderwerp in levensmiddelenland. Albert Heijn doet deze maand een proef met verpakkingsvrije producten. Klanten kunnen zelf een herbruikbare pot of zak vullen vanuit slimme dispensers. Kauwgomfabrikant Mentos introduceert in april de kartonnen kauwgom pot en stapt daarmee gedeeltelijk af van plastic. De kartonnen verpakking is milieuvriendelijker te produceren en makkelijker te recyclen.

Zuivelproducent FrieslandCampina maakt in april haar nieuwe klimaatplan bekend onder de naam ‘klimaatneutrale zuivel’. De doelstelling is om in 2050 een net-zero onderneming te zijn. Om het plan te laten slagen werkt de producent samen met haar leden-melkveehouders, klanten, leveranciers, NGO’s en overheid om de klimaatdoelen te halen.