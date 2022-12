Jaaroverzicht juni: Online bezorgbranche in beweging

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten op een rij. De online supermarkten en flitsbezorgers zorgen nog voor enige reuring in juni.

Onrust in online bezorgdiensten

In juni gebeurde er genoeg in de wereld van online, zowel bij de websupers als de flitsbezorgers. Grootgrutter Albert Heijn begon een eigen bezorgdienst voor verse maaltijden onder de naam ‘Maaltijd Thuis’.

Flitsbezorger Gorillas begon naast het leveren van A-merkartikelen met een private-label lijn. Gorillas introduceerde juist die huismerkartikelen die veel worden besteld. Die informatie haalde het bedrijf uit de eigen bestelsystemen. Met de hogere winstmarges van huismerkproducten probeerde het bedrijf de winstgevendheid te verhogen. Later in de maand gaf concurrent Zapp aan te willen vertrekken uit Nederland. Het bedrijf gaf aan dat de aanhoudende onzekerheid en tegenwerkingen van lokale overheden de redenen zijn om de bedrijfsactiviteiten te staken. Vooral in Amsterdam, waar Zapp moet opboksen tegen Flink, Getir en Gorillas, werd bezwaar gemaakt tegen de overlast van de darkstores.

De Nederlandse Crisp had in juni hele andere plannen en ging juist internationaal uitbreiden. De online supermarkt opende een distributiecentrum in België om vanuit daaruit de Belgische markt te gaan veroveren.