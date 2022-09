Picnic start bezorging in Emmen

EMMEN – Online supermarkt Picnic start met de levering van boodschappen in de regio Emmen. Met de uitbreiding in de grootste gemeente van Drenthe bereikt de flitsbezorger ruim 37.000 huishoudens. Naast de bezorging in Emmen, gaat Picnic ook bezorgen in de plaatsen Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Erica, Zwartemeer, Veenoord, Nieuw-Dordrecht en Zandpol.