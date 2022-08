Plus Mierlo neemt vestiging Bruna over

MIERLO – Plus-ondernemers Wim en Mirjam van Doornmalen in het Brabantse Mierlo hebben begin deze maand Bruna in dezelfde plaats overgenomen. Het eigen filiaal van de boeken- en gemakswinkel zit direct naast de supermarkt en is nu een aparte franchise-winkel. Levensmiddelenkrant sprak met bedrijfsleider van de Plus en Bruna Ron van Kessel over deze opmerkelijke stap.

Eerder berichtten wij al over de toevoeging van een Primera in de Dekamarkt in Stompetoren. Is dit het begin van een integratie of verregaande samenwerking tussen de supermarkten en gemakswinkels? Van Kessel geeft toe dat het verbod op tabaksverkoop in supermarkten een onderdeel is geweest van de afweging om deze vestiging over te nemen. “Maar we blijven ook bij Plus tabak verkopen zolang het nog mag”, vertelt Van Kessel. “Bruna was een eigen filiaal en zit op een toplocatie. Naast de Plus-supermarkt maar precies op de hoek van twee winkelstraten en een plein.”

Trekkracht

“Met de twee winkels willen we maximale trekkracht genereren”, legt Van Kessel uit. “Zo heeft Bruna een volwaardig postkantoor met kentekenfunctie en is er een Geldmaat in de winkel voor het opnemen en storten van contant geld. Plus heeft ook boeken en tijdschriften maar bij Bruna hebben ze daar echt verstand van. En het assortiment is veel groter. Hetzelfde geldt voor de wenskaarten. Wij hebben één merk en Bruna heeft weer een aantal andere merken. Dat vult elkaar mooi aan”, aldus de bedrijfsleider.

“Er valt commercieel zo veel meer uit te halen”, oppert Van Kessel. “We gaan zeker kijken of artikelen op de juiste plek worden verkocht. Nu kunnen we daar tussen de twee winkels in schuiven. Op deze manier kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant