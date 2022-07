Samenwerking Dekamarkt en Primera

NIEUWVEEN – In de Dekamarkt in het Noord-Hollandse Stompetoren is begin deze week een Primera geopend. Het is een pilotproject van de twee formules om klanten meer service te kunnen bieden.

Volgens Dekamarkt past de samenwerking goed in de formulepositionering. De supermarktketen wil zich graag onderscheiden op service. Volgens Dekamarkt bedrijfsleider Benjamin Boer is dit niet alleen voor Stompetoren maar ook voor de omliggende dorpen een mooie aanvulling. “Klanten hoeven nu niet meer naar Alkmaar voor bijvoorbeeld het versturen van pakjes of het overschrijven van kentekens.” In de Primera staat ook een Geldmaat.

Personeel

Boer is in zijn nopjes met deze uitbreiding van zijn winkel. “Dit is de eerste Dekamarkt waarin een Primera is gevestigd”, verteld Boer door de telefoon. “Het personeel in de gemakswinkel is in dienst bij Dekamarkt. In november is de supermarkt verbouwd naar de nieuwe stijl van Dekamarkt en deze toevoeging wordt dolenthousiast ontvangen door onze klanten.” Dekamarkt zal na een pilotperiode een afweging maken of er verder uitgerold wordt

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops