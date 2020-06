Wet franchise overleeft Tweede Kamer

DEN HAAG – De ‘Wet franchise’ is na jarenlange ontwikkeling goedgekeurd door de Tweede Kamer. De wet moet de relatie tusssen franchisenemers- en gevers beter regelen. Het Vakcentrum reageert opgetogen, maar De NFV wil meer maatwerk zien.

“In de detailhandel zijn we al jarenlang bezig de positie van de franchisenemer te verbeteren. Zeker in de supermarktbranche werkt elke mkb-winkelier met een formule”, zegt Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum. “Dat franchise nu een plek krijgt in het Burgerlijk Wetboek is een doorbraak waar het Vakcentrum hard voor heeft gevochten. Wij zijn dan ook blij dat staatssecretaris Keijzer de opdracht uit het Regeerakkoord om te komen tot regelgeving voortvarend heeft opgepakt. De brede steun in de Tweede Kamer bewijst dat de rol van de franchisenemer belangrijk is.” Het Vakcentrum pleit al langer voor een snelle invoering van de wet.

Ingrijpen

Ook de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) staat positief tegenover ‘wetgeving die afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers verduidelijkt’ en is vooral voor wetgeving in de precontractuele fase, zo schrijft een woordvoerder. “De Wet franchise grijpt wel fiks in de relatie tussen franchisegever en franchisenemer en is geen ‘one size fits all’”, aldus de vereniging.

“Binnen franchise hebben we te maken met veel verschillende sectoren, grootte van formules, internationaal en nationaal; soft en hard. Dat betekent ook dat de wet van de ene franchiseformule meer vraagt dan van de andere. Wat als een paal boven water staat is dat, zoals nu gesteld, binnen twee jaar alle franchisecontracten ‘wetgevingsproof’ moeten zijn. Iedere franchiseformule groot of klein moet contracten openbreken om straks te kunnen voldoen aan de nieuwe Wet franchise.” NFV stelde al eerder kanttekeningen bij de Wet franchise.

Het Vakcentrum is duidelijk positiever en hoopt dat de Eerste Kamer de wet snel doorlaat. “We zien nu dat franchisegevers, vooruitlopend op de wet, nog snel nieuwe overeenkomsten willen aangaan. We hopen dan ook dat de Eerste Kamer de wet snel behandelt”, aldus Hoogstraaten.

