'AH gaat voor grootste aanbod in gezondere producten en diensten'

Anita Scholte Op Reimer, directeur duurzaamheid & kwaliteit, over reductie

[SPECIAL REDUCTIE] ZAANDAM - Albert Heijn heeft de laatste jaren flinke stappen gezet op het gebied van reductie en productverbeteringen binnen de eigen huismerken. Anita Scholte Op Reimer, directeur duurzaamheid & kwaliteit bij Albert Heijn, vertelt meer over verschillende productinnovaties, de resultaten van de afgelopen jaren en de ambitie van de Zaanse supermarktketen om het grootste aanbod van gezondere producten en diensten te hebben.

Hoe hoog heeft AH reductie van zout, vet en suiker op de agenda staan?

“Met onze winkels en onlineboodschappenservice voorzien wij een groot deel van de Nederlandse huishoudens van de dagelijkse boodschappen. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid en tegelijkertijd als een kans om voor onze klanten en medewerkers van de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Onze ambitie is om de supermarkt te zijn met het grootste aanbod gezondere producten en diensten.

Onze productontwikkelaars en leveranciers houden zich dagelijks bezig met de vraag: welke bestaande producten kunnen we verbeteren en welke gezondere producten kunnen we ontwikkelen om beter eten gemakkelijker te maken? Zo hebben we in 2020 de nieuwe appel SPRANK gelanceerd in het fruitassortiment. We hebben ruim twee jaar samen met appeltelers en leveranciers gewerkt aan dit nieuwe ras. Daarnaast breidden we in 2020 het aanbod verspakketten uit met bijvoorbeeld gesneden verspakketten voor Italiaanse risotto en gele wortel nasi en met nieuwe gerechten, zoals Chinese tjap tjoy en Indiase pompoencurry. Ook verbeteren we onze producten door de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet te verminderen. En door aan de andere kant juist vezels toe te voegen.”

Welke stappen zijn al genomen?

“In 2018 stelden we onszelf het doel om eind 2020 de hoeveelheid suiker in onze huismerkproducten met minstens een miljard suikerklontjes verminderd te hebben. Die mijlpaal bereikten we – eerder dan verwacht – al in mei 2020. In totaal reduceerden we de totale hoeveelheid suiker in onze huismerkproducten in 2020 met ruim 146 miljoen suikerklontjes. Zo bevatten onze AH Extra jam, Bran Flakes en Frisse fruitdrank nu minder suiker. We eten gemiddeld te veel zout en Albert Heijn zet zich al jaren in om de hoeveelheid zout in de huismerkproducten te verminderen. In veel bewerkte producten zit zout, waardoor consumenten niet altijd doorhebben hoeveel zout ze binnenkrijgen. In 2020 wisten we de totale hoeveelheid zout in onze huismerkproducten te verminderen met meer dan 65.000 kilogram. Klanten genieten nu met een korreltje minder zout van onder meer onze AH frisse huzarensalade en de focaccia paprika-olijf. Ook de hoeveelheid verzadigd vet in onze huismerkproducten is aanzienlijk verlaagd. In 2020 verminderden we de hoeveelheid verzadigd vet in onze producten met ruim 366.000 kilogram door bijvoorbeeld de bereiding van onze AH lasagne bolognese te veranderen. Naast reductie hebben we bepaalde elementen juist toegevoegd, zoals voedingsvezels. Veel Nederlanders komen niet aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingsvezels van 30 tot 40 gram per dag. Daarom bieden we steeds meer volkorenproducten aan. In 2020 wilden we het aantal volkorenproducten verhogen van 97 naar 120, dat werden er uiteindelijk 136.”

In hoeverre speelt het Nationaal Preventieakkoord een rol bij reductie?

“Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ondertekende in november 2018, mede namens AH, met een groot aantal andere partijen het Nationaal Preventieakkoord. Het akkoord zet in op het terugdringen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken, met als doel om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren.

Gezonder eten is een trend die de laatste jaren steeds meer en sneller is doorgezet. Wij willen onze klanten helpen op een makkelijke manier een gezonde keuze te maken. Productverbeteringen spelen daarbij een grote rol, maar ook informatie en inspiratie. Ook Nutri-Score kan daar straks een belangrijke bijdrage aan leveren. We zijn blij dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind 2019 koos voor Nutri-Score als het nieuwe voedselkeuzelogo en hopen dat er in 2021 een akkoord komt om het logo ook te mogen voeren.”

Hoe zijn de verkopen van minder suiker/ zout/vet-varianten in vergelijking met de reguliere producten?

“Ieder jaar registreren we welk percentage van onze totale huismerkproductenverkoop bestaat uit gezonde producten, de zogenaamde healthy living sales (HLS). In 2018 bedroeg ons percentage HLS 43,9 procent, in 2019 46,1 procent. In 2020 wilden we dit percentage opschroeven naar 46,3 procent. Daar gingen we iets overheen; in 2020 bedroeg het percentage healthy living sales 46,6 procent. Ons doel is dat dit percentage blijft groeien.”

Welke stappen gaat Albert Heijn nog nemen?

“In 2020 hebben we mooie stappen kunnen zetten voor een gezondere leefstijl. Daar gaan we in 2021 mee door. Zo maken we FoodFirst, onze app voor een gezondere leefstijl, nog toegankelijker voor onze klanten en medewerkers. Reductie is een continu proces, waar we elke keer kleine stappen zetten. Als we te grote stappen zetten, dan nemen we de consument niet mee in een veranderende smaak. Zo kunnen klanten er stap voor stap aan wennen en wordt de gezonde keuze een vast onderdeel van het voedingspatroon."



Bron: Levensmiddelenkrant