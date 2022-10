‘Als je nutritioneel gaat kijken, zijn onze producten verser dan vers’

Houdbare voeding speelt grote rol in verduurzaming van voedsel en tegengaan van voedselverspilling

[SPECIAL: BLIK OP HET SCHAP] ALMELO - Van soepen en sauzen tot plantaardige knakworsten, de houdbare producten van Zwanenberg Food Group zijn een vaste waarde in het conservenschap. Toch hebben ook deze levensmiddelen te lijden onder een ‘stoffig’ imago, zeggen marketing manager Jo-Anne van der Laan en brand manager Sanne Westdijk. Terwijl er juist zoveel gebeurt.

Hoe kijken jullie naar het conservenschap?

Van der Laan: “Het schap is in positieve zin in ontwikkeling. Er komen mooie introducties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, vegetarisch/veganistisch en verpakkingen. Wat we wel zien is dat innovaties op soepgebied veelal in stazakken worden geïntroduceerd. Consumenten hebben de perceptie dat de kwaliteit van soep in stazakken beter is dan die van soep in blik. De stazakken zijn echter niet goed recyclebaar, in tegenstelling tot blik, en dat vinden we jammer.”

Wat is jullie aandeel binnen de categorie conserven?

Westdijk: “We zijn actief in verschillende categorieën binnen het conservenschap, zowel met onze merken Struik en Easy Chicken Tonight/Easy Veggie Tonight als onze private labels, met bijvoorbeeld soep en bouillons in glas en blik, vleesconserven (knakworsten óók vegetarisch) in glas en blik en maaltijdsauzen in glas. Zwanenberg heeft een aandeel van ruim 80 procent op basis van volumesales binnen deze categorieën.”

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Zwanenberg. Hoe zien we dat in de praktijk?

Van der Laan: “Onze collega’s werken er hard aan om op zeer korte termijn over te gaan op duurzame energie. Daarnaast zijn wij continu bezig om onze processen te verduurzamen. We sturen hier ook op bij onze innovaties en ontwikkelingen. Zoals een range soepen en maaltijdsauzen waarbij we groentes gebruiken uit Nederlandse kassen die het supermarktschap niet halen, omdat ze afwijken. Het gaat om groentes die we voorheen uit Zuid-Europa haalden, dus het wordt echt duurzamer. In 2023 zullen ze in het schap staan. En we zijn aangesloten bij de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.”

Wat doen jullie nog meer tegen voedselverspilling?

Westdijk: “Los van het maken van houdbare producten om voedselverspilling tegen te gaan, proberen we dit ook te laten gelden voor onze versproducten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van hersluitbare verpakkingen of door per stuk te verpakken. Daarnaast proberen we naast het standaardformaat ook een kleiner formaat in het schap te krijgen. Zo hebben we vorig jaar onder Chicken Tonight een range met kleine glazen potten geïntroduceerd, gericht op een- en tweepersoons huishoudens. Ook het werken met reststromen kan voedselverspilling tegengaan. In soep zie je het natuurlijk niet als er ‘lelijke’ groentes in verwerkt zijn. Ook maatschappelijk maak je hiermee echt impact. En ik denk dat wij dit juist kunnen omdat wij het bedervingsproces stilzetten. Zo deed oma dat vroeger ook, alles wat ze had ging in de weckfles en dan werd het bewaard voor de winter.”

Wat is de toegevoegde waarde van producten in blik of pot als het gaat om duurzaamheid?

Van der Laan: “De twee meest effectieve manieren om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen, zijn het tegengaan van voedselverspilling en het eten van minder vlees. Voedselverspilling vindt met name plaats in de gekoelde en snelle ketens, zowel in de productie als bij consumenten thuis. Wil je dit voorkomen, dan moet je de producten houdbaar maken. Daarnaast is blik de meest duurzame verpakking voor die houdbare voeding, met een lage logistieke CO2-footprint. Want blikconserven zijn buiten de koeling houdbaar en hebben geen koeltransport nodig.”

Hoe blijven jullie vernieuwen binnen producten in pot en blik?

Van der Laan: “De basis voor vernieuwing is goed te luisteren naar de behoeften van de consument. We zien dat deze steeds vaker voor plantaardige producten kiest. Er is daarom ook vraag naar plantaardige lang houdbare producten, zoals plantaardige rook- en knakworst. De meest recente introductie die wij hier hebben gedaan is de introductie van Easy Veggie Tonight. De belangrijkste pijler hier is smaak, want producten die lang houdbaar zijn, kunnen ook gewoon erg lekker zijn! Een mooie bijkomstigheid is dat een meer plantaardig dieet ook helpt in het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook op het gebied van verpakkingen kijken we naar vernieuwingen. Die moeten duurzaam zijn, maar ook aantrekkelijk. Begin 2024 komen we met een nieuwe introductie in dit segment.”

Op welke vraag spelen jullie in met de introductie van Easy Veggie Tonight?

Van der Laan: “Maar een op de twintig Nederlanders krijgt dagelijks de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groenten binnen. Daar doen we wat aan met Easy Veggie Tonight, dat boordevol groente en peulvruchten zit – tot wel 80 procent per pot. Bovendien is Easy Veggie Tonight vegan, zonder toegevoegde suikers, en scoort elke pot trots Nutri-Score A. Het heeft een heerlijke smaak, is klaar in 15 minuten én lang houdbaar in de voorraadkast. Zo gaan we samen verspilling tegen. Verkrijgbaar in de smaken Ras el Hanout en Chili Sin Carne, (vooralsnog) exclusief bij Jumbo. In 2023 komen we met een nieuwe, derde smaak: Indiase Dahl.”

Wat wil je meegeven aan retailers en ondernemers als het gaat om het in de spotlight zetten van houdbare producten?

Westdijk: “Consumenten denken vaak dat houdbare producten niet vers zijn én ze hebben een stoffig imago. Maar vers is eigenlijk ook gewoon marketing. Wat is dan vers? Als je nutritioneel gaat kijken, dan zetten wij ons bedervingsproces gelijk stil. Dus dan zijn onze producten verser dan vers. Dit imago moeten we samen zien te veranderen. We moeten iets doen aan het klimaat, en dan is het tegengaan van voedselverspilling de grootste oplossing. We moeten naar meer houdbare ketens, waarbij blik de meest circulaire verpakkingsvorm is. En we moeten dat verhaal meer samen gaan vertellen. Op den duur landt het wel bij de consument. Het heeft tijd nodig en we zullen nog een lange adem moeten hebben.”

