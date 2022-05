Campina: ‘Onze missie is om de veerkracht van Nederland te voeden’

[SPECIAL: DRIE KEER PER DAG] AMERSFOORT - Als je de ochtend wint, dan win je de dag. Dat is de visie van Campina, dat met de Campina Sterke Startyoghurt helpt om ’s ochtends goed te beginnen. “Vooral het ontbijt blijkt een gemiste kans als het gaat om eiwitinname. Meer dan de helft van de Nederlanders komt bij dit eetmoment niet aan de dagelijkse optimale hoeveelheid eiwit van ongeveer 20 gram*.”

Dat vertelt José van de Water, senior brand manager Campina bij FrieslandCampina. Samen met haar collega Jan-Willem Fransen, commercial business lead Campina, zet ze uiteen hoe het zuivelbedrijf met de juiste producten inspeelt op hoe consumenten op een dag eten. Wat zijn de belangrijkste drijvers voor shoppers om voor eetzuivel te kiezen? En hoe is die categorie gegroeid de afgelopen jaren?



Jullie introduceren Sterke Start-yoghurt. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?

Van de Water : “Campina laadt al sinds 2016 op een consistente manier met Sterk met Campina het ontbijtmoment met yoghurt en kwark. Yoghurt en kwark zijn producten om de dag goed mee te beginnen. Nieuw is Campina Sterke Start-yoghurt. Er zijn twee varianten: Sterke Start romig & rijk met 13 gram proteïne en 1,8 procent vet en Sterke Start mild & licht met 11 gram proteïne en 0 procent vet. De yoghurts zijn smaakvol en gezond en daarmee een perfecte basis om de ochtend sterk te starten. We hebben gekozen voor een handige beker van 450 ml en hebben twee varianten. Beide zijn rijk aan proteïne en vullend.”

Fransen: “Het is belangrijk om voldoende proteïne binnen te krijgen. Vanaf je dertigste neemt je spiermassa langzaam af en vanaf je vijftigste gaat dit nog sneller. Bewegen en voldoende eiwit uit voeding helpen je om langer sterke spieren te behouden. Vooral het ontbijt blijkt een gemiste kans te zijn als het gaat om eiwit: 50-70 procent van Nederland komt bij het ontbijt niet aan de optimale hoeveelheid eiwit van ongeveer 20 gram*. We helpen consumenten om hun eiwitinname te verhogen door een goed ontbijt te stimuleren, want als je de ochtend wint, win je de dag.”



Hoe gaat het met de categorie zuivel?

Fransen: “Eetzuivel is de afgelopen jaren flink gegroeid, met name door yoghurt en kwark. Als we inzoomen op yoghurt, dan zien we dat bijna 97 procent van de Nederlanders weleens een schaaltje yoghurt neemt. Die groei wordt grotendeels gedreven vanuit yoghurt in bekers en emmers. We zijn met het merk Campina marktleider binnen yoghurt en willen na een succesvolle launch binnen de emmers, dit doorzetten in de bekers.”



Van de Water: “Het afgelopen jaar zijn we met veel consumenten in gesprek gegaan over het shopgedrag binnen de categorie. Hieruit blijkt dat ze trouw blijven aan het segment als ze eenmaal voor een beker hebben gekozen. Op de vraag waarom ze dat doen, krijgen we als reactie dat ze yoghurt in bekers kopen omdat ze op zoek zijn naar een product met hoge nutritionele waarden.”

Fransen: “Met Campina Sterke Startyoghurt spelen we daar precies op in en introduceren we de, naar onze mening, eerste echte lekkere proteïnerijke yoghurt binnen het schap. Nutritionele waarden én smaak zijn de belangrijkste drijvers voor zowel jong als oud. De nieuwe varianten met extra veel eiwit worden goed ontvangen door de consument en zijn op smaak met vlag en wimpel geslaagd. Door de inzichten in de ontwikkeling van de categorie hebben we de stap gezet om met proteïnerijke yoghurt in bekers te komen.”



Hoe zien jullie het eetgedrag van consumenten veranderen tijdens het ontbijt?

Van de Water: “Het aantal consumenten dat de dag start met eetzuivel groeit en we verwachten dat dit zal aanhouden. Onze missie is om de veerkracht van Nederland te voeden. Zuivel draagt met de belangrijke nutriënten bij aan een gezonde levensstijl en dat geeft consumenten het gevoel dat ze de dag goed beginnen. Dat is ook een van de belangrijkste redenen voor shoppers om ’s ochtends eetzuivel te gebruiken.”



*Het Voedingscentrum adviseert 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag. Als je dat goed over de maaltijden verdeelt, komt dat gemiddeld neer op 20 gram per maaltijd.

Bron: Levensmiddelenkrant

