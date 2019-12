HAK ‘zeer tevreden’ over invoering Nutri-Score

GIESSEN – HAK is zeer te spreken over een landelijke invoering van Nutri-Score, in de loop van 2021. “Wij hebben met grote tevredenheid kennisgenomen van het besluit van de Nederlandse overheid om Nutri-Score per medio 2021 in Nederland te gaan invoeren in navolging van Frankrijk, Spanje, Luxemburg, België en Duitsland”, aldus de fabrikant.

Hak is een van de voorlopers als het om Nutri-Score gaat. Zo maakte de fabrikant in mei bekend het voedselkeuzelogo in te gaan voeren in Nederland. Organisaties als de Consumentenbond en Foodwatch pleiten al maanden voor een landelijke invoering en ook fabrikanten en formules Iglo, Albert Heijn en Alpro hebben zelf aangekondigd Nutri-Score in te voeren.

Medewerking

“Vanuit ons perspectief is het besluit goed om consumenten vóór het schap in de supermarkt te helpen gezondere keuzes te maken en het is goed voor de groenteconsumptie in Nederland, iets dat we dit jaar al meerdere malen hebben bepleit”, aldus de fabrikant in een reactie op het nieuws van donderdag. “In de afgelopen weken hebben we in gesprekken met het Ministerie onze medewerking toegezegd aan de verdere finetuning en Europese harmonisatie van het Nutri-Score systeem die het Ministerie voor ogen heeft.”

Bron: Levensmiddelenkrant