Hoe verspillingsvrij ben jij?

Van 7 t/m 13 september wordt de verspillingsvrije week georganiseerd. Een mooi moment om eens bij mezelf te rade te gaan; wat doe ik om voedselverspilling tegen te gaan?

Ik hoor mijn moeder nog zeggen, wanneer ik als kind mijn bord niet leegat: “De kindertjes in Afrika zouden er een moord voor doen en jij laat het staan.” Maar genoeg is ook genoeg, toch? En wat doe je dan met wat er nog overblijft? Veel koelkasten staan vol met kliekjes die vervolgens na drie dagen alsnog weggegooid worden.

Hoe staat het met jouw koopgedrag? Hoe vaak betrap jij jezelf erop dat je het achterste pakje uit het schap pakt, terwijl je het die avond gaat consumeren? Hoe vaak vraag jij om een doggybag in een restaurant? Ik hoor je al denken: Nee hoor, dat doe ik niet, dat staat zo armoedig!

Dit is echt een cultuurprobleem. We zijn het gewoonweg niet gewend. In andere landen wordt een doggybag proactief aangeboden door de bediening. In ons land gebeurt dit nog veel te weinig om voedselverspilling tegen te gaan.

Elke professional in de foodretail of versdetailhandel wordt opgeleid om verspilling tegen te gaan. Allereerst vanuit een economisch oogpunt. Vanuit een ethisch oogpunt zien we toch vaak ander gedrag bij mensen.

We hebben het niet geleerd. We zijn vaak niet opgevoed met het bewust omgaan met eten. We denken allemaal recht te hebben op het beste of het meest verse product en pakken het achterste in het schap. Want als er FIFO gevuld wordt, dan is dat het meest verse product. We zijn vaak niet opgevoed met kennis over wat het effect zou zijn als we allemaal minder voedsel zouden verspillen. Het effect op de CO2-uitstoot is aanzienlijk.

Wist jij dat als we allemaal een week geen voedsel zouden verspillen, we 11,5 miljoen kg voedsel in Nederland zouden besparen? Dat betekent in de praktijk dat we allemaal wat bewuster om zouden moeten omgaan met onze eigen (koelkast)voorraad. Veel mensen zijn geobsedeerd door houdbaarheidsdatums. Men gaat ervan uit dat wanneer het klokslag 00.00 uur is een product spontaan bedorven is. Dat is natuurlijk niet zo. De houdbaarheidsdatum is de datum tot waar de producent de voedselveiligheid 100% kan garanderen. We zouden allemaal eens wat meer op onze zintuigen moeten vertrouwen.

Je eigen ogen en je neus kunnen je veel vertellen over de staat van een product. Het is echt niet nodig om producten klakkeloos weg te gooien. Zeker wanneer een product nog niet geopend is. Dus laten we allemaal meedoen met de verspillingsvrije week. Misschien bevalt het je wel zo goed dat je het voor altijd gaat toepassen. Zowel in je werk wordt je dan nog scherper in het op tijd verwerken van producten en het op tijd afprijzen van producten. Ik ga in elk geval mijn best doen, doe jij mee?

Milou Driesse is sales manager