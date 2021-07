‘Stoppen met plastic flesjes is een logische stap’

EARTH Water voortaan enkel in Tetra Pak en glas verkrijgbaar

AMSTERDAM - EARTH Water is al jaren onder meer verkrijgbaar in Tetra Pak-verpakkingen en glas, maar stapt daar nu volledig op over. Het bedrijf stopt na veertien jaar met de verkoop van hun water in plastic flesjes. Henk Witteveen en Patrick de Nekker, oprichters van Earth Concepts, zijn ervan overtuigd dat als je niks doet, er ook niets verandert. “Je kunt niet anderen de schuld geven van het veranderende klimaat of plastic oceanen en zelf niets doen.”

Witteveen en De Nekker vinden dat de tijd nu rijp is om te stoppen met plastic flesjes. Er is maar één wereld, volgens de oprichters van EARTH Water. “We moeten nu stappen zetten, waarmee we zorgen voor de kinderen van onze kinderen”, reageren de twee in een interview met Out.of.Home Shops . Ze gaan in op de gedachte achter EARTH Water, het stoppen met pet-flessen, de duurzame glas- en Tetra Pak-verpakkingen en de waterprojecten waar hun nettowinst naar toe gaat.

EARTH Water is in 2004 opgericht. Met welk idee zijn jullie dit bedrijf gestart?

De Nekker: “Ik wilde graag ondernemen, maar ook iets goeds doen met de opbrengst.

Toen ik hoorde over ‘water voor water’ was ik verkocht. Vlak daarna kwam ik in contact met Henk, die ik vroeg om ambassadeur te worden, maar hij wilde juist samen aan het merk bouwen. Het was bij wijze van spreken liefde op het eerste gezicht. We besloten om samen het avontuur aan te gaan, hebben onze baan opgezegd en zes maanden later stonden we op Schiphol voor de lancering. Het idee achter EARTH Concepts is dat we flesjes water produceren en de volledige nettowinst doneren aan waterprojecten in Afrika en Azië. Dat is inmiddels al meer dan 1,5 miljoen euro.”

Jullie stoppen nu met plastic flesjes. Wat is de reden?

De Nekker: “Toen wij begonnen werd er anders gekeken naar plastic. Andere materialen waren duurder, maar wij wilden ook impact maken. We zijn een samenwerking aan gegaan met Tetra Pak om continu op de meest duurzame manier pakjes water te produceren. Daar hebben we later glas en pet aan toegevoegd, omdat je eigenlijk niet anders kon. Plastic voelde niet goed, maar het was wel nodig om mee te gaan met andere vergelijkbare producten. Nu zijn we op een punt gekomen dat het echt niet meer kan. Wij denken dat dit het moment is om ermee te stoppen, ook al gaat het om het wegvallen van 5 miljoen plastic flesjes per jaar. Dat zijn er heel veel. We hebben allebei jonge kinderen en er is maar één earth. Plastic flesjes worden op school bijvoorbeeld ook minder geaccepteerd.”

Witteveen: “Met deze stap hopen we andere ondernemers te inspireren. We kunnen anderen niet de schuld geven van het veranderende klimaat en zelf niets doen. Dit is een sprong voorwaarts en bovendien hebben wij een alternatieve verpakking.”

De Nekker: “Tegenwoordig is iedereen bezig met gerecycled pet, maar wij waren de eerste. Dat is al jaren geleden en in het begin hadden we diverse kleuren pet. Dat komt omdat de technologie nog niet 100 procent was ontwikkeld. EARTH Water was de pionier die te maken had met kinderziektes. Inmiddels is deze markt verder ontwikkeld.”

Witteveen: “De coronasituatie vraagt ook om veranderingen. Dit is het moment om terug te gaan naar de basis. We hebben de afgelopen maanden alle klanten benaderd en we hebben ze moeten overtuigen. De hoop is dat andere fabrikanten ook deze gedurfde stap maken. In augustus stromen onze producten in bij 200 Jumbo-vestigingen.”

De kartonnen drankverpakkingen hebben jullie al langer. Wat zijn de voordelen?

De Nekker: “Op de verpakking hebben we deze voordelen duidelijk neergezet, zodat de consument ze ook kan lezen. We maken gebruik van 88 procent plantaardige materialen en ook de dop en hals zijn plant-based. Het gaat om 54 procent karton en 34 procent plantbased karton. Door met deze hernieuwbare materialen te werken is de verpakking 100 procent recyclebaar.”

Witteveen: “Inzamelen kan ook via de papierbak, waarna het wordt gescheiden en gerecycled. Dat is wel zo eenvoudig voor de consument. We weten van Tetra Pak dat zij de ambitie hebben om tegen 2025 de producten zelf te gaan inzamelen, waarmee ze een groot deel van de keten in eigen beheer krijgen.”

De Nekker: “Water is ook een makkelijk product, al wordt het onderscheid wel belangrijker voor de consument. EARTH Water is heel toegankelijk en dat past ook bij ons. Wij wilden geen product waar je over kunt discussiëren. Dit is heel gangbaar. De prijs is ook vergelijkbaar met andere producten.”

Jullie zeggen dat als er geen plastic flesjes meer zijn, ze ook niet kunnen worden weggegooid. Per 1 juli komt er statiegeld op kleine plastic flesjes water en frisdrank in het retail- en out-of-homekanaal. In hoeverre heeft dit meegespeeld in jullie besluit?

Witteveen: “Statiegeld heeft geen rol gespeeld, want we hadden in het proces meegekund. EARTH Water is altijd een voorstander geweest van de invoering van statiegeld op kleine flesjes water en frisdrank. Een volgende stap is volgens ons om dit uit te breiden naar blik en wellicht wel kartonnen verpakkingen. Wij kunnen als klein bedrijf makkelijker stappen maken dan grote bedrijven met aandeelhouders. Maar geen pet is voor ons belangrijker dan statiegeld op pet-flesjes.”

Kunnen jullie iets meer vertellen over de waterprojecten in Afrika en Azië?

De Nekker: “Wij werken samen met NGO’s die kunnen bewijzen waar onze donatie heen gaat. Een van onze projecten vindt plaats in Kameroen. Daar is een watervoorziening gerealiseerd door een waterleiding te leggen vanaf een kratermeer naar het dorp met een reinigingsapparaat en opslagtank. Op de website houden we alle projecten bij, inclusief het gedoneerde bedrag. Uitgangspunt is altijd om te zorgen voor een watervoorziening en een duurzame relatie met de NGO’s. Wij sponsoren de projecten. Dat doen we in zowel Afrika als Azië. In China hebben we bijvoorbeeld vijftig weeshuizen voorzien van water. Ik ben eens langs geweest bij een van de weeshuizen en het is schrijnend om te zien wat daar gebeurt. Het is mooi dat wij kunnen bijdragen door onze donaties. Toen wij hiermee begonnen, keek iedereen je raar aan als je vertelde dat 100 procent van de nettowinst naar waterprojecten ging, maar inmiddels zijn meer bedrijven hiermee bezig. Ze zien in dat ze ook een maatschappelijke rol hebben.”

Als afscheid sturen jullie de laatste negentig flesjes aan een selectie Strijders. Wie zijn dat?

Witteveen: “De strijders zijn allemaal personen die ons de afgelopen jaren scherp hebben gehouden op het gebied van duurzaamheid of die zich inzetten voor een betere wereld. Zij kijken niet raar op als je zegt dat je duurzaam wil ondernemen. Dat moet het nieuwe normaal worden. Deze strijders krijgen een van de laatste 5 miljoen plastic flesjes, echt een collector’s item dus. Onder deze strijders zijn ook veel mensen die wij kennen van de events die we organiseren of waarmee we samenwerken. Denk aan een diner voor alle driehonderd artiesten van Noorderslag of het Amsterdam Dance Event waar wij het gratis ‘Water & Wijn’-evenement organiseren. Daar komen allemaal dj’s voor het netwerken. We hebben tal van foto’s van bekende personen met EARTH Water, waaronder oud-president Obama.”

De Nekker: “We hebben ook een fotoreeks gemaakt met kinderen en onze gezinnen. We zorgen voor de kinderen van onze kinderen door te stoppen met plastic flesjes. Bovendien hebben we nú de kans om te veranderen, die mogen we niet voorbij laten gaan. Ik wil anderen dan ook de tip geven om altijd te kijken wat je kunt doen, ook al is het maar iets kleins. Wij doen het om velen te inspireren om iets goeds achter te laten voor onze kinderen.”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops