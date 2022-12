Jaaroverzicht januari: Samenwerkingen en lege schappen

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. De eerste maand stond vooral in het teken van lege schappen als gevolg van moeizame onderhandelingen en de onduidelijkheid over de Nutri-Score.

Jumbo en Gorillas gaan samenwerken

Het nieuwe jaar begon goed: Jumbo kondigde als eerste supermarktketen van Nederland aan samen te gaan werken met een flitsbezorger. De keuze is gevallen op Gorillas. Frits van Eerd, voormalig ceo van Jumbo (tijdelijk afgetreden vanwege een witwaszaak), zei destijds: “We merken dat onlineklanten in de grote steden op bepaalde momenten behoefte hebben aan het razendsnel thuisbezorgd krijgen van hun boodschappen. De wensen van de klant staan bij Jumbo altijd centraal en daarom bewegen we graag mee met veranderingen in de markt. We willen er altijd en overal zijn voor onze klanten.”

Fusie Plus en Coop een feit

Dat was niet de enige samenwerking. In 2021 kondigde Plus en Coop aan te fuseren. Begin januari werd deze fusie goedgekeurd en daarmee is de derde grootste servicesupermarkt van Nederland ontstaan. De directie, het bestuur en de Raad van Commissarissen werd toen ook direct bekendgemaakt. Algemeen directeur Duncan Hoy: “Vandaag begint onze gezamenlijke toekomst, waarin we ons elke dag inzetten om de zorg voor goed eten, voor de buurt en voor elkaar waar te maken voor onze klanten.”



Lege schappen

De jaarlijkse onderhandelingen tussen supermarkten en fabrikanten hebben flink wat teweeg gebracht. Diverse supermarktorganisaties hebben de landelijke media opgezocht om te laten weten dat ze de voorgestelde prijsstijgingen vanuit fabrikanten te hoog vinden. Met als gevolg lege schappen. Zo zijn onder andere producten van Nestlé en Ad van Geloven uit de schappen gehaald. Al hadden de quarantaineregels rondom corona daar ook mee te maken, aldus het CBL. Die hebben de regering opgeroepen om de regels te versoepelen, aangezien schappen in de supermarkt leeg dreigen te raken door uitval van personeel. Levensmiddelenkrant sprak met Laurens Sloot over de moeizame onderhandelingen. “Sinds de pandemie zijn de kosten van energie, vervoer en grondstoffen echter zo sterk gestegen, dat fabrikanten hun eigen kostprijs soms wel met 10 procent of meer hebben zien stijgen. Het is een moeilijke tijd voor iedereen”, aldus Sloot.

Nutri-Score

Het gaat er al jaren over, maar er is nog steeds geen klap opgegeven: een nieuw voedselkeuzelogo. Toch zijn supermarkten met hun huismerkproducten wel aan de slag gegaan met de Nutri-Score. Albert Heijn is gestart met een geleidelijke invoering. “We zijn ervan overtuigd dat dit voedselkeuzelogo onze klanten helpt een gezondere keuze te maken”, zei Marit van Egmond destijds. Ook Plus is ermee bezig, die is in januari een derde pilot gestart. Een onderzoek tijdens een eerdere pilots liet zien dat 79 procent van de ondervraagden een gezonde keuze belangrijk vindt bij het kiezen van producten in de supermarkt. De FNLI pleit in diezelfde periode voor een definitieve introductiedatum, nadat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Nutri-Score in 2019 al als best beschikbare voedselkeuzelogo vond.