Jaaroverzicht maart: prijsconflicten en Beste Introducties

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. De laatste maand van dit kwartaal sluiten we af met de nog altijd aanwezige prijsconflicten, maar er is ook leuk nieuws: Levensmiddelenkrant heeft de winnaars van de Beste Introducties 2021 bekendgemaakt.